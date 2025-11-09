Logo
Срушио се хеликоптер са руским војним званичницима - пет мртвих

Ало

09.11.2025

16:51

0
Пад хеликоптера у Дагестану
Фото: Screenshot / X

Пет особа, међу којима и четири висока руководиоца руске фабрике војне опреме Кизљарски електромеханички завод (КЕМЗ), погинуло је у паду хеликоптера у Дагестану.

Несрећа се догодила прошлог петка, у близини села на обали Каспијског језера.

Према руским и украјинским изворима, хеликоптер Ка-226, који је превозио руководиоце војне компаније, срушио се у стамбеном насељу.

Јована Јеремић

Сцена

Јована Јеремић доживјела срчани удар

У несрећи је погинуло пет особа, док су двије повријеђене. На снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се како пилот покушава принудно да слети на плажу – реп хеликоптера удара у тло, летјелица губи контролу и обрушава се на кућу у селу Аци-Шу, која је у потпуности изгорјела.

Према првим информацијама које је објавио канал "Некста", узрок трагедије највјероватније је технички квар, без назнака саботаже или спољног утицаја.

Покренута истрага

КЕМЗ, са сједиштем у Републици Дагестан, производи авионске компоненте и системе управљања за руску војску. Европска унија је 2024. године увела санкције компанији, оптуживши је да "материјално подржава акције које подривају територијални интегритет и суверенитет Украјине".

Економија

Свињокољ је почео: У овом дијелу је месо јефтиније него лани

Међу погинулима је и Ацало Магомедов, замјеник генералног директора за изградњу и логистику, као и још тројица руководилаца фабрике и инжењер лета. Руска Федерална управа за ваздухопловство (Росавијација) покренула је истрагу несрећа коју је означила као "озбиљан ваздухопловни инцидент", преноси "Ало".

Русија

pad helikoptera

