Срушио се хеликоптер са руским војним званичницима - пет мртвих

09.11.2025
16:51
Пет особа, међу којима и четири висока руководиоца руске фабрике војне опреме Кизљарски електромеханички завод (КЕМЗ), погинуло је у паду хеликоптера у Дагестану.
Несрећа се догодила прошлог петка, у близини села на обали Каспијског језера.
Према руским и украјинским изворима, хеликоптер Ка-226, који је превозио руководиоце војне компаније, срушио се у стамбеном насељу.
У несрећи је погинуло пет особа, док су двије повријеђене. На снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се како пилот покушава принудно да слети на плажу – реп хеликоптера удара у тло, летјелица губи контролу и обрушава се на кућу у селу Аци-Шу, која је у потпуности изгорјела.
Према првим информацијама које је објавио канал "Некста", узрок трагедије највјероватније је технички квар, без назнака саботаже или спољног утицаја.
КЕМЗ, са сједиштем у Републици Дагестан, производи авионске компоненте и системе управљања за руску војску. Европска унија је 2024. године увела санкције компанији, оптуживши је да "материјално подржава акције које подривају територијални интегритет и суверенитет Украјине".
Међу погинулима је и Ацало Магомедов, замјеник генералног директора за изградњу и логистику, као и још тројица руководилаца фабрике и инжењер лета. Руска Федерална управа за ваздухопловство (Росавијација) покренула је истрагу несрећа коју је означила као "озбиљан ваздухопловни инцидент", преноси "Ало".
A Russian Ka-226 helicopter has crashed in Dagestan. Early media reports inform that seven people were on board. Among the passengers was Akhmat Akhmatov, an executive at the company and the son of the general director of JSC “Kizlyar Electromechanical Plant" pic.twitter.com/J2DwzCcNyy— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 7, 2025
