Свињокољ је почео: У овом дијелу је месо јефтиније него лани

Иако почетак новембра у Босни и Херцеговини доноси сунчано и неуобичајено топло вријеме, с доласком нижих температура регион традиционално улази у период свињокоља, а ове године цијене свињског меса ће у неким дијеловима бити нешто ниже него лани.
Из Меснице Шишовић потврдили су за Фену како ће овогодишње цијене свињског меса бити нешто ниже у односу на прошлу сезону због чега очекују већу потражњу.
"Цијена половице свињског меса ове ће године бити нижа него лани. Док је прошле године износила око 7 КМ по килограму, ове сезоне кретаће се око 6,45 КМ/кг. Добра је понуда свиња и свињског меса, тако да ће цијене бити нешто повољније него прошле године", навели су споменуте меснице.
Истакли су како сезона још није започела пуним интензитетом јер су температуре и даље високе, но први талас продаје већ почиње у крајевима попут Томиславграда, Ливна и Купреса, гдје свињокољ традиционално почиње раније.
"Надам се да ће бити већа потражња за свињским месом, јер су остале врсте, поготово јунетина, значајно поскупјеле, тако да мислим да доста људи одлучује на традиционални свињокољ, иако све више људи купује готову робу, истранширану само код куће врше сољење и сушење", кажу месари.
Проблем би, како наводе, могао представљати увоз јефтинијег меса, који се већ најављује, али купци у Херцеговини и даље најчешће бирају домаће производе.
"Купци се, кад је свињокољ у питању, увијек одлучују за домаће месо. У Ракитну и Томиславграду фарме су пуне и нуде врхунску робу. Спремни смо за сезону и вјерујемо да ће бити успјешна, без појаве свињске куге. Цијене ударних артикала, попут панцете и бута, такође су повољније него лани", поручили су.
За вријеме свињокоља више посла имају и ветеринарске станице. Из Ветеринарске станице Мостар наводе да се у том периоду обавља анализа меса на трихинелозу, при чему се доноси узорак дијафрагме.
Цијена прегледа меса на трихинелу износи 15 КМ по узорку и непромијењена је посљедње три године, казали су, додавши да је број свиња посљедњих година у паду, посебно откако се у сусједним државама појавила афричка свињска куга.
Упркос изазовима, месари и ветеринари оптимистично најављују нову сезону свињокоља, уз очекивање да ће домаће месо, због квалитета и свјежине, и ове године имати предност пред увозним.
