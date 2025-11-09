Logo
Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

Телеграф

09.11.2025

15:49

Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен
Фото: Телеграм

Познати руски бизнисмен Алексеј Долги и још једна особа су страдали су када се Алексеј ламборгини преврнуо и запалио након јурњаве по ауто-путу у Москви.

Језива несрећа догодила се у ноћи између суботе и недјеље око 1.30 часова на сјеверу руске пријестонице, а како је саопштила полиција у несрећи су и двије особе повријеђене.

Полиција Црна Гора

Хроника

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

На фотографијама које су објављене види се да је Алексејев ламборгини уништен у потпуности.

Према наводима, Алексеј је јурио ауто-путем брзином већом од 150 километара на час, што су наводно забиљежиле и сигурносне камере. У једном тренутку у кривини је изгубио контролу и ударио у заштитну ограду. Луксузни аутомобил се преврнуо и одмах запалио.

Хитне службе су брзо стигле на лице мјеста, али за Алексеја и још једну особу није било спаса, док су двије особе превезене у болницу са тешким тјелесним повредама.

Новак Ђоковић

Тенис

Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

Полиција и тужилаштво води истрагу о несрећи.

Руски медији пишу да је Алексеј Долги био уписан на црну листу руских банака због сумње на прање новца.

Иначе, Алексеј је више пута кршио саобраћајне прописе возећи луксузни аутомобил: на њему се води више од 400 казни за прекорачење брзине, а дуг је премашио милион рубаља, преноси "Телеграф".

