Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

09.11.2025
Познати руски бизнисмен Алексеј Долги и још једна особа су страдали су када се Алексеј ламборгини преврнуо и запалио након јурњаве по ауто-путу у Москви.
Језива несрећа догодила се у ноћи између суботе и недјеље око 1.30 часова на сјеверу руске пријестонице, а како је саопштила полиција у несрећи су и двије особе повријеђене.
На фотографијама које су објављене види се да је Алексејев ламборгини уништен у потпуности.
Према наводима, Алексеј је јурио ауто-путем брзином већом од 150 километара на час, што су наводно забиљежиле и сигурносне камере. У једном тренутку у кривини је изгубио контролу и ударио у заштитну ограду. Луксузни аутомобил се преврнуо и одмах запалио.
Хитне службе су брзо стигле на лице мјеста, али за Алексеја и још једну особу није било спаса, док су двије особе превезене у болницу са тешким тјелесним повредама.
Полиција и тужилаштво води истрагу о несрећи.
Руски медији пишу да је Алексеј Долги био уписан на црну листу руских банака због сумње на прање новца.
Иначе, Алексеј је више пута кршио саобраћајне прописе возећи луксузни аутомобил: на њему се води више од 400 казни за прекорачење брзине, а дуг је премашио милион рубаља, преноси "Телеграф".
