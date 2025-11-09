Поново долази 20 степени - метеоролози објавили и када

Извор:
Данас, а углавном од ноћи на понедјељак (10.11), слиједи нови талас падавина са југа, најављују бх. метеоролози.
Падавине ће током ноћи и већи дио понедјељка захватити јужне, југоисточне, источне, сјевероисточне те дјелимично централне крајеве БиХ.
Киша, а на планинама изнад 1.900 метара надморске висине сусњежица и снијег. Прогнозирана количина падавина 7 до 20, на југу локално до 35 милиметара, објавио је у недјељу, 9. новембра БХ Метео.
Како су навели, на западу, сјеверозападу и сјеверу углавном суво, мало кише могуће само понегдје.
"Престанак падавина посвуда у вечерњим сатима понедјељка уз дјелимично разведравање. Од уторка (11.11.) стабилизација времена уз хладна јутра и угодно топле дане. У уторак ујутро и пријеподне већином магла или ниска облачност која би се разишла током дана и касније послијеподне би било већином сунчано", поручили су.
Од сриједе (12.11.) до суботе (15.11.) очекује нас сунчано вријеме.
"Ујутро локално мраз, по котлинама и уз ријечне токове магла или ниска облачност која се локално може задржати већи дио дана. Дневна температура наредних дана у постепеном порасту и према крају сљедеће седмице би могла достизати локално до око 20 степени Целзијуса. Јутра хладна уз температуре већином око нуле, мало топлије на југу. За викенд се очекује пораст облачности уз локално могуће падавине", закључили су.
