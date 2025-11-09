Logo
Large banner

Поново долази 20 степени - метеоролози објавили и када

Извор:

АТВ

09.11.2025

15:27

Коментари:

0
Поново долази 20 степени - метеоролози објавили и када

Данас, а углавном од ноћи на понедјељак (10.11), слиједи нови талас падавина са југа, најављују бх. метеоролози.

Падавине ће током ноћи и већи дио понедјељка захватити јужне, југоисточне, источне, сјевероисточне те дјелимично централне крајеве БиХ.

mlijeko

Економија

Мљекари пријете блокадом граница: Нема вишка

Киша, а на планинама изнад 1.900 метара надморске висине сусњежица и снијег. Прогнозирана количина падавина 7 до 20, на југу локално до 35 милиметара, објавио је у недјељу, 9. новембра БХ Метео.

Како су навели, на западу, сјеверозападу и сјеверу углавном суво, мало кише могуће само понегдје.

"Престанак падавина посвуда у вечерњим сатима понедјељка уз дјелимично разведравање. Од уторка (11.11.) стабилизација времена уз хладна јутра и угодно топле дане. У уторак ујутро и пријеподне већином магла или ниска облачност која би се разишла током дана и касније послијеподне би било већином сунчано", поручили су.

Од сриједе (12.11.) до суботе (15.11.) очекује нас сунчано вријеме.

Драгана Шњегота

Градови и општине

Млада научница из Српца кренула трагом вука

"Ујутро локално мраз, по котлинама и уз ријечне токове магла или ниска облачност која се локално може задржати већи дио дана. Дневна температура наредних дана у постепеном порасту и према крају сљедеће седмице би могла достизати локално до око 20 степени Целзијуса. Јутра хладна уз температуре већином око нуле, мало топлије на југу. За викенд се очекује пораст облачности уз локално могуће падавине", закључили су.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најчешћи разлози због којих интернет споро ради: Ево како да га убрзате

Наука и технологија

Најчешћи разлози због којих интернет споро ради: Ево како да га убрзате

1 ч

0
Додик са грађанима у шетњи Теслићем

Градови и општине

Додик са грађанима у шетњи Теслићем

1 ч

0
Некима и бесплатна: Смањили цијене дрва за поједине категорије

Економија

Некима и бесплатна: Смањили цијене дрва за поједине категорије

55 мин

0
Двије особе ухапшене због давања и примања мита у вези са гласањем на Косову

Србија

Двије особе ухапшене због давања и примања мита у вези са гласањем на Косову

1 ч

0

Више из рубрике

Мраз зима минус лист

Друштво

Прогноза за наредну седмицу: Ево када се очекује снијег

1 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Сутра свјежије са кишом

1 ч

0
Гранични прелаз Козарска Дубица

Друштво

Гужве на појединим граничним прелазима

4 ч

0
Вјера кадионица црква свештеник

Друштво

Народни обичаји за Светог Нестора: Ево шта данас никако не треба износити из куће

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

16

03

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

15

56

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

15

49

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

15

44

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner