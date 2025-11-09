Logo
Прогноза за наредну седмицу: Ево када се очекује снијег

09.11.2025

14:22

Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

Данас, у недјељу, 9. новембра, односно од ноћи на понедјељак, 10. новембра, слиједи нови талас падавина са југа, објавио је БХМЕТЕО.ба.

Понедјељак

Падавине ће током ноћи и већи дио понедјељка захватити јужне, југоисточне, источне, сјевероисточне те дјелимично централне крајеве БиХ.

дарко матијашевић

Република Српска

Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске

"Киша, а на планинама изнад 1.900 метара надворске висине сусњежица и снијег. Прогнозирана количина падавина седам до 20, на југу локално до 35 мм", навели су.

На западу, сјеверозападу и сјеверу очекује се углавном суво, мало кише могуће само понегдје. Престанак падавина посвуда у вечерњим сатима понедјељка уз дјелимично разведравање.

Уторак

Од уторка, 11. новембра, очекује се стабилизација времена уз хладна јутра и угодно топле дане. У уторак ујутро и пријеподне очекује се већином магла или ниска облачност која би се разишла током дана и касније послијеподне би било већином сунчано.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Сутра свјежије са кишом

Од сриједе до викенда

Од сриједе, 12. новембра, очекује се сунчано вријеме. Ујутро се очекује локално мраз, по котлинама и уз ријечне токове магла или ниска облачност која се локално може задржати већи дио дана.

Дневна температура наредних дана у постепеном порасту и према крају сљедеће седмице би могла достизати локално до око 20 степени Целзијусових. Јутра ће бити хладна уз температуре већином око нуле, мало топлије на југу.

Каран у Теслићу

Градови и општине

Додик и Каран у Теслићу

Викенд, 15. и 16. новембар

За викенд се очекује пораст облачности уз локално могуће падавине.

