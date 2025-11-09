Прогноза за наредну седмицу: Ево када се очекује снијег

09.11.2025
14:22
Коментари:0
Данас, у недјељу, 9. новембра, односно од ноћи на понедјељак, 10. новембра, слиједи нови талас падавина са југа, објавио је БХМЕТЕО.ба.
Падавине ће током ноћи и већи дио понедјељка захватити јужне, југоисточне, источне, сјевероисточне те дјелимично централне крајеве БиХ.
Република Српска
Матијашевић: Подржавамо кандидатуру Синише Карана за предсједника Српске
"Киша, а на планинама изнад 1.900 метара надворске висине сусњежица и снијег. Прогнозирана количина падавина седам до 20, на југу локално до 35 мм", навели су.
На западу, сјеверозападу и сјеверу очекује се углавном суво, мало кише могуће само понегдје. Престанак падавина посвуда у вечерњим сатима понедјељка уз дјелимично разведравање.
Од уторка, 11. новембра, очекује се стабилизација времена уз хладна јутра и угодно топле дане. У уторак ујутро и пријеподне очекује се већином магла или ниска облачност која би се разишла током дана и касније послијеподне би било већином сунчано.
Друштво
Сутра свјежије са кишом
Од сриједе, 12. новембра, очекује се сунчано вријеме. Ујутро се очекује локално мраз, по котлинама и уз ријечне токове магла или ниска облачност која се локално може задржати већи дио дана.
Дневна температура наредних дана у постепеном порасту и према крају сљедеће седмице би могла достизати локално до око 20 степени Целзијусових. Јутра ће бити хладна уз температуре већином око нуле, мало топлије на југу.
Градови и општине
Додик и Каран у Теслићу
За викенд се очекује пораст облачности уз локално могуће падавине.
Здравље
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Савјети
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
16
06
16
03
15
56
15
49
15
44
Тренутно на програму