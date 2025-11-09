Logo
Народни обичаји за Светог Нестора: Ево шта данас никако не треба износити из куће

Она

09.11.2025

10:51

Вјера кадионица црква свештеник
Фото: Pexels

Данас се обиљежава Свети Нестор, млади хришћански мученик који је постао симбол храбрости и одлучности. У народној традицији овај дан се сматра тренутком када се кућа смирује, а човјек провјерава колико мира носи у себи. Вјерује се да се жеље испуњавају онима који данас поступају промишљено и са чистом намјером.

Свети Нестор био је ученик Светог Димитрија Мироточивог. У вријеме римског цара Максимијана, хришћани су били прогањани, а на јавним играма борили би се против гладијатора. Царев миљеник Лије свакодневно је убијао људе, а народ је гледао. Нестор то није могао да посматра скрштених руку. Затражио је благослов од Светог Димитрија и изашао на мегдан.

nikola spiric

БиХ

Шпирић: СДА од Додика не види БиХ

- Лија ћеш побиједити, али ћеш за Христа пострадати, рекао му је Димитрије.

Нестор је побиједио. Цар је наредио да буде погубљен. Од тада, у народу се чува успомена на њега као на светитеља који је стао тамо гдје нико други није смио. Зато се овај дан везује за унутрашњу храброст, али без буке.

Данас се сматра да није добро започињати свађе. Народ каже да свађа на Светог Нестора доноси хладан однос у кући током зиме. То није празноверје, него искуство: ако данас покренете конфликт, тешко се враћа мир.

Такође се вјерује да се не позајмљује новац, нити се узима туђи. Поента је једноставна: чува се оно што је у кући. Ово је дан када се не дестабилизује домаћа енергија.

Још једно распрострањено вјеровање каже да не треба износити смеће из куће. Ово је симболика, не магија. Кућа се затвара, чува, не расипа. Дан је за унутрашње редове, не спољне.

илу-тепих-09112025

Савјети

Уз помоћ овог јефтиног средства уклоните све мрље са тепиха

Најважнији обичај

Данас се сматра важним помоћи некоме ко је слабији или ко пролази кроз тежак период. Не мора да буде велико. Довољно је мало, конкретно, људски. Ово потиче директно из Несторовог дјела: стати иза онога ко нема снагу да сам стоји.

Шта је са жељама

Постоји вјеровање да се жеља на овај дан не говори наглас. Нема набрајања, нема драматике. Једна мисао, јасно постављена у тишини. Народ каже да је тиха жеља поштенија јер се изговара без публике.

Дакле, оно што се данас поштује: не започињати свађе, не позајмљивати новац, не износити ствари из куће, помоћи некоме коме је потребна подршка, а жељу изговорити у себи, кратко и јасно.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшен због тешке крађе са пумпе

То није ритуал ради ритуала, него начин да човјек одржава ред у себи и у дому. Свети Нестор се зато не обиљежава кроз велику церемонију, већ кроз тихо држање своје мјере.

