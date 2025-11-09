Возач из Оџака покушао подмитити полицију у Модричи

09.11.2025
10:16
Коментари:0
Возач аутомобила Х. Х. М. из федералне општине Оџак због ухапшен је у Модричи након што је покушао да подмити полицију да га не би казнили.
Из Полицијске управе Добој је саопштено да је ово лице контролисано синоћ, а да су новчанице уз потврду одузете.
Република Српска
Велико интересовање за понуду Српске на Сајму туризма у Крагујевцу
Возач аутомобила "фолксваген" покушао је да да мито полицији како би одустали од санкционисања евидентираног прекршаја у саобраћају.
Након документовања предмета против овог лица ће бити достављен извјештај Републичком јавном тужилаштву Бањалука о извршеном кривичном дјелу давање мита.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму