09.11.2025

10:16

Возач из Оџака покушао подмитити полицију у Модричи
Фото: АТВ

Возач аутомобила Х. Х. М. из федералне општине Оџак због ухапшен је у Модричи након што је покушао да подмити полицију да га не би казнили.

Из Полицијске управе Добој је саопштено да је ово лице контролисано синоћ, а да су новчанице уз потврду одузете.

Возач аутомобила "фолксваген" покушао је да да мито полицији како би одустали од санкционисања евидентираног прекршаја у саобраћају.

Након документовања предмета против овог лица ће бити достављен извјештај Републичком јавном тужилаштву Бањалука о извршеном кривичном дјелу давање мита.

