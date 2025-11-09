ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

Извор:
Мађарска је искључена из америчких санкција на куповину руске нафте, а за њу је и ЕУ направила исти изузетак, потврђено је из Европске комисије.
Европска комисија је, како су навели за РИА Новости, као дио пакета санкција 2022. године забранила увоз руске нафте, осим за Мађарску и Словачку, које имају изузећа од опште забране ЕУ на увоз руске нафте.
Циљ је био да се осигура безбједност снабдијевања ових чланица, те им је зато, како је појашњено, тренутно дозвољено да увозе руску сирову нафту.
Европска комисија није одговорила на питање о томе да ли је Мађарска обавијестила Брисел о својој жељи да добије изузеће од америчких санкција на увоз руске нафте.
Европска комисија је предложила постепено и потпуно укидање увоза руског гаса и нафте у ЕУ до краја 2027. године.
