Линта: Хрватска дубоко заробљена у усташкој и геноцидној прошлости

Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта рекао је за РТРС да су инциденти, који су се догодили у Хрватској у посљедњих неколико дана, само врх леденог бријега и свеукупне атмосфере која у тој земљи влада протеклих 35 година.
- Током тих 35 година имали смо различите видове напада на Србе, а затишје је наступио када је Хрватска улазила у ЕУ. Међутим, два мјесеца по уласку у ЕУ, почело је разбијање и скидање двојезичних, ћириличних табли. Нови талас је почео са ХДЗ-овом Владом на челу са Андрејем Пленковићем - рекао је Линта, додајући да је сљедећи корак било покровитељство такозване блајбуршке трагедије, као и рехабилитација усташког поздрава "За дом спремни".
Он је рекао да процес усташизације у Хрватској траје 35 година и да је на дјелу мржња и страх.
- У Хрватској отворне усташке снаге желе потпуно да забране било какве, чак и културне манифестације Срба. У Хрватској влада закон линча, закон улице - истакао је Линта.
Он је навео да су се јуче у Сплиту окупиле присталице Анте Павелића и Мате Бобана, односно усташе које не желе ништа српско у Хрватској.
- Хрватска живи дубоко заробљена у својој усташкој, геноцидној прошлости, осим малог броја Хрвата који су свјесни ситуације. Хрватска све више постаје земља нестабилности, јер крши темељене вриједности владавине права - сматра Линта.
Подсјећамо, након што је стотињак маскираних мушкараца прекинуло у Сплиту програм манифестације Дани српске културе, узвикујући усташки поздрав "За дом спремни", вријеђајући учеснике на националној основи и тјерајући их да се разиђу, услиједио је и инцидент у Загребу.
Јуче је у Сплиту одржан протест навијачке групе Торцида због хапшења девет особа које су спријечиле одржавање Дана српске културе у том граду. На протесту у центру града у више наврата чуо се усташки поклич "За дом спремни".
