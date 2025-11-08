Додик: Побједа Карана је пораз Шмита и свих који мрзе Српску

Извор:
СРНА
08.11.2025
21:30
Коментари:0
Предсједник СНСД Милорад Додик поручио је на отварању изборне кампање вечерас у Бијељини да је побједа предсједничког кандидата Синише Карана пораз Кристијана Шмита и свих који мрзе Републику Српску.
"Ко подржава мене, треба да гласа за Карана, ко гласа за њега гласа и за Републику Српску, а ко гласа за друге, гласа за Шмита и жели да подстакне његову побједу, издају и разваљивање Републике Српске", рекао је Додик.
Он је истакао да ће народ на изборима судити онима који су жељели да пресуде Републици Српској, а као највећу задужбину владајуће политике навео је сигурност Републике Српске.
"Судили су мени, сада је вријеме да народ пресуди њима", рекао је Додик и захвалио народу за повјерење и за све досадашње побједе.
Функција му, каже, не значи ништа и најављује да ће наставити да се бави политиком, да ће бити најближи могући сарадник свим изабраним људима из Републике Српске.
Предсједнички кандидат Синиша Каран рекао је на предизборном представљању да је Република Српска поново на референдуму и да народ овај пут одлучује да је он једини који може да одлучује.
Република Српска
Каран за АТВ: Избори су нам наметнути, али спремни смо да побиједи Српска
"Република Српска је тако настала, плебисцитом, народном вољом, а сада, 30 година након Дејтона, народ поново потврђује своју вољу", рекао је Каран и поручио да нико нема права на издају Српске у чије је темеље положено десетине хиљада живота хероја.
"Нисмо хтјели ове изборе, али велика је ствар да потврдимо избор народа и народну вољу. Народе, бирате за себе и свој суверенитет", нагласио је Каран.
У обраћању на скупу, он је Семберију назвао срцем Републике Српске, а Семберце пријатељима и рекао да имају шансу да изаберу свог Семберца да настави политику Милорада Додика.
"Гласамо против оних који хоће да згазе понос српског народа, за право да живимо поносни и слободни", оцијенио је Каран.
Потпредсједник СНСД Жељка Цвијановић изјавила је на скупу да су циљеви Републике Српске мир, стабилност и слобода, а избори моменат у којем Српска треба да ојача.
"Сваки наш излазак на изборе је борба за Републику Српску", навела је Цвијановићева и рекла да је сигурна у побједу.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина Бојан Савић рекао је да је сигуран у побједу и позвао грађане да на изборима одбране Републику Српску.
Предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић истакао је на трибини да ће побједа Карана обезбиједити Републици Српској стабилност, сигурност, мир и развој.
Подршку Карану до изборне побједе пружили су и представници коалиционих партнера Уједињене Српске, Демократског савеза, СНС, RSS и ДНС.
Ненад Нешић из ДНС-а је поручио да су ово најважнији избори на које су Срби натјерани и истакао да Срби на неправду одговарају инатом, те изразио увјерење у изборну побједу Карана.
И НПС је пружио пшодршку Карану, а Дарко Бањац је рекао да се воља народа побиједити не може.
"Бирамо слободу да ми бирамо ко ће нас представљати, а не да погнемо главе, пузимо, клечимо и испуњавамо туђе захтјеве", рекао је Бањац.
Тренутно на програму