У Српској почела кампања за пријевремене предсједничке изборе

Почела је кампања за пријевремене изборе у Републици Српској. Под слоганом "Побиједиће Српска" кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран данас је у друштву Милорада Додика и Жељке Цвијановић залијепио први предизборни плакат испред Палате Републике Српске.
"СНСД са свим својим коалиционим партнерима је препознат као неко ко у посљедњих 30 година брани РС брани право српског народа да само он одлучује ко ће бити његов предсједник и да само он одлучује ко ће да буде представник и у Народној Скупштини и у Влади и ко ће да води Српску на темељима оних који су дали своје животе", рекао је Синиша Каран, кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске.
"Ми бранимо слободу Републике Српске, ми бранимо њено достојанство, ми смо они који граде Републику Српску, ми смо они који не дозвољава да Српска стане у инвестицијама, ми смо они који смо гаранти стабилност и безбједност сваке породице овдје", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Додик: Гласом за Карана пресудити онима који би да елиминишу Српску
"Побједник је СНСД, побједник је Синиша Каран који је преузео на себе овако велику обавезу, али не само у име СНСД или коалиционих партнера него у име грађана РС у име народа, и у име српског народа коначно да покаже да смо људи који можемо да живимо као своји на своме", рекла је Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а.
С друге стране, кампању "Да Српска поново буде поносна" отворио је кандидат СДС-а Бранко Блануша, поручио је да народ треба да живи достојанствено те уколико добије подршку грађана предложиће низ закона за процесуирање случајева крупне корупције.
"У току ове кандидатуре обићу цијелу Републику Српску разговараћу са што већим бројем грађана Српске, рећи ћу им да РС може другачије и боље да народ у Републике Српске треба достојанствено да живи да сваки грађанин Српске треба да буде једнак и пред законом и пред институцијама", рекао је Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске.
"Данас одавде крећемо у кампању, крећемо у побједу не за професора доктора Бранка Бланушу, не само за њега него за комплетан народ Српске, не сумњамо уопште у побједу и учинићемо све да 23. 11. изборног дана професор Бранко Блануша постане нови предсједник Републике Српске", рекао је Јовица Радуловић, вршилац дужности предсједника СДС-а.
"Избором једног поштеног, једног културног, пристојног професора доктора Бланушу иза кога и уз кога ми сви стојимо у пуном нашем капацитету, све оно што ми знамо и можемо из разлога што ће се сљедеће ствари одвијати на овај начин, кад побиједи професор Блануша то значи да ће се ситуација у НСРС промијенити", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
Пријевремени избори су расписани за 23. новембар, а у складу са Упутством о роковима из ЦИК-а саопштено је да кампања, која траје 15 дана, званично почиње и трајаће до 22. новембра до седам часова ујутро, када почиње изборна ћутња.
