Додик са Гајићем, руководством и Синдикатом РиТЕ Угљевик: Заједно радимо на побољшању услова

08.11.2025

17:29

Додик са Гајићем, руководством и Синдикатом РиТЕ Угљевик: Заједно радимо на побољшању услова
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас са начелником општине Угљевик Драганом Гајићем, новим руководством РиТЕ "Угљевик" предвођеним вршиоцем дужности директора Жарком Новаковићем и представницима Синдикалне организације РиТЕ.

Додик је навео да је на састанку разговарано о стању у општини Угљевик, са фокусом на енергетски сектор.

- Заједно радимо на побољшању услова у овој локалној заједници и очувању радних мјеста - поручио је Додик.

Додик је претходно, заједно са министром за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синишом Караном боравио у Лопарама, гдје је посјетио вишечлану породицу Миљић и обишао спомен-собу у Дому културе.

Милорад Додик

RiTE Ugljevik

