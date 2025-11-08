Додик са Гајићем, руководством и Синдикатом РиТЕ Угљевик: Заједно радимо на побољшању услова

08.11.2025
17:29
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас са начелником општине Угљевик Драганом Гајићем, новим руководством РиТЕ "Угљевик" предвођеним вршиоцем дужности директора Жарком Новаковићем и представницима Синдикалне организације РиТЕ.
Додик је навео да је на састанку разговарано о стању у општини Угљевик, са фокусом на енергетски сектор.
- Заједно радимо на побољшању услова у овој локалној заједници и очувању радних мјеста - поручио је Додик.
Додик је претходно, заједно са министром за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синишом Караном боравио у Лопарама, гдје је посјетио вишечлану породицу Миљић и обишао спомен-собу у Дому културе.
О стању у општини Угљевик, са фокусом на енергетски сектор, данас сам разговарао с начелником општине Драганом Гајићем, руководством РиТЕ "Угљевик" на челу са Жарком Новаковићем и представницима Синдиката.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 8, 2025
Заједно радимо на побољшању услова у овој локалној заједници и очувању… pic.twitter.com/HP0KcAlTLJ
Република Српска
2 ч3
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч4
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму