Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

08.11.2025

08.11.2025

16:35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске
Фото: АТВ БЛ

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да је став СНСД-а општепознат - имовина је ријешена Дејтонским споразумом.

Одговарајући члану Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Дарку Бабаљу из СДС-а који је упитао "да ли у СНСД-у знају да је група посланика из ФБиХ прије четири дана упутила закон о државној имовину у процедуру", Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а, рекао је:

- Док Кристијан Шмит и Бошњаци нису умјесто нашег члана Колегијума инсталирали тебе, такви неуставни приједлози нису могли бити уврштени на дневни ред.

Наш став и о Шмиту је општепознат, ради се о илегалцу и злочинцу са само једним циљем - да наштети Српској. Ми са њим нисмо и нећемо причати никада. Ви сте му ишли на ноге у Сарајево и бацали дрвље и камење на Републику Српску.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: Гдје нас је ОХР довео, види се по стању у којем се БиХ налази

Ви сте именовали свог члана Млађена Мандића у његову радну групу за рјешавање такозваног "питања државне имовине". Ваш предсједник је рекао да, уважавајући Шмита, имовину умјесто на Републику Српску треба укњижити на локалне заједнице. Па да Српска нема ништа.

Очигледно је, ви сте Шмитови шегрти у његовој прљавој работи против Српске. Побиједили смо њега, побиједићемо и вас, његове шегрте - поручио је Ковачевић Бабаљу у објави на Иксу.

Радован Ковачевић

