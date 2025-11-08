Ковачевић: Знамо резултат - побиједиће Српска!

08.11.2025
14:29
Коментари:2
На овим изборима ћемо одбранити оно што је наш народ одлучио, а /Кристијан/ Шмит, Сарајево и опозиција поништили, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
Ковачевић је истакао да ће се на овим изборима бирати између воље Републике Српске и диктата Кристијана Шмита.
"Знамо резултат - ПОБИЈЕДИЋЕ СРПСКА!", објавио је Ковачевић на "Иксу".
