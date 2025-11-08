Logo
Large banner

Ковачевић: Знамо резултат - побиједиће Српска!

08.11.2025

14:29

Коментари:

2
Ковачевић: Знамо резултат - побиједиће Српска!

На овим изборима ћемо одбранити оно што је наш народ одлучио, а /Кристијан/ Шмит, Сарајево и опозиција поништили, поручио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

Ковачевић је истакао да ће се на овим изборима бирати између воље Републике Српске и диктата Кристијана Шмита.

"Знамо резултат - ПОБИЈЕДИЋЕ СРПСКА!", објавио је Ковачевић на "Иксу".

Подијели:

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Нови мистериозни објекат у свемиру пронашао Србин

Наука и технологија

Нови мистериозни објекат у свемиру пронашао Србин

2 ч

0
Опљачкана пумпа у БиХ, украдена високотарифна роба

Хроника

Опљачкана пумпа у БиХ, украдена високотарифна роба

2 ч

0
Одборници се потукли у згради општине

Регион

Одборници се потукли у згради општине

2 ч

0
Крава страдала у несрећи

Хроника

Крава страдала у тешкој несрећи - ауто разорен

2 ч

0

Више из рубрике

Вулић: Изетбеговићеви позиви на политичку ликвидацију Додика су потез очајника

Република Српска

Вулић: Изетбеговићеви позиви на политичку ликвидацију Додика су потез очајника

3 ч

0
Плакати за пријевремене изборе СНСД

Република Српска

СНСД: Глас за Синишу Карана глас је за Додика

3 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Побједом Синише Карана одбранићемо народну вољу, а поразити стране колонизаторе

3 ч

0
ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

Република Српска

ДЕМОС даје пуну подршку Карану за предсједника Републике Српске

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Процвјетала ријетка и необична висибаба - диван призор из БиХ

16

44

Додик и Каран у посјети вишечланој породици Миљић код Лопара

16

38

Удес на ауто-путу у БиХ, саобраћа се једном траком

16

35

Ковачевић: Имовина ријешена у Дејтону, опозиција Шмитови шегрти у прљавој работи против Српске

16

29

Ухапшени у Српској због случаја "снајперисти у Србији" предат Служби за странце

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner