Вулић: Изетбеговићеви позиви на политичку ликвидацију Додика су потез очајника

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић оцијенила је данас да позив предсједника СДА Бакира Изетбеговића да Милорад Додик буде одстрањен из политичког живота представља позив на политичку ликвидацију, што је потез очајника.
Вулићева је поручила Изетбеговићу да, када се у Републици Српској каже предсједник, сви одмах помисле на Милорада Додика.
"У остатку БиХ, када се каже `предсједник`, не помисли се ни на шта и то је, заправо, ваш проблем. Изјаве оваквог типа представљају непримјерен утицај, али откривају и незнање о томе да је свијет већ закорачио у ново мултиполарно доба", нагласила је Вулићева.
Вулићева је напоменула да је Изетбеговић ћутао када су и њега и СДА из власти уклонили бивши амбасадор САД у БиХ Мајкл Марфи и ОХР, а данас му сметају Додик и странка која у свом називу има име Милорада Додика.
"Та овисност о странцима подсјећа на неку врсту `стокхолмског синдрома`, другог објашњења заиста немам", изјавила је Вулићева Срни.
Према њеним ријечима, западни свијет и Европа су простори који баштине хришћанске вриједности и настали су управо на њима и у будућности неће бити исламске доминације, нарочито не оне у облику радикалног ислама.
"Конститутивност значи трећину, а не половину или више и разумијем страх који произлази из чињенице да је концепт `грађанске БиХ` /у суштини бошњачке/ пропао и одавно напуштен. Ако сте ви навикли да вама бирају, намећу и управљају, ми нисмо", рекла је Вулићева.
Шеф Клуба СНСД-а је напоменула да је за дијалог, али и да наметања и позиве на политичку ликвидацију сматрају потезом очајника.
Предсједник СДА Бакир Изетбеговић је данас прије сједнице Главног одбора странке рекао да Додик мора бити у потпуности одстрањен из политичког живота.
