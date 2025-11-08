Logo
Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску

СРНА

08.11.2025

13:09

Каран: Ово нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран поручио је да пријевремени избори за предсједника Републике нису избори за власт, већ за слободну Републику Српску и слободне грађане који сами одлучују ко ће их представљати.

"Данас грађани потврђују оно што не може никада нико да им узме, никакав Кристијан Шмит и Шмитови, а то је њихово право да одлучују о својој Републици Српској и зато ће побиједити Српска", рекао је Каран новинарима у Бањалуци након што је са лидером СНСД-а Милорадом Додиком залијепио први плакат у предизборној кампањи.

Он је истакао да је српски народ поново присиљен да се бори за своју слободу.

"Ове изборе није тражио српски народ и грађани Српске. Неко је мислио да може да сруши изборну вољу и слободу српског народа. Ови избори су већ били одржани, народ је изабрао предсједника и политике, изабрао је Републику Српску", нагласио је Каран.

Он је додао да грађани Српске само треба да потврде вриједности које су уткане у Републику Српску, вриједности које су дали најбољи – 26.048 припадника Војске Републике Српске и Министарства унутрашњих послова који су уградили животе у темеље Републике Српске.

"Настављамо да чврсто градимо и јачамо оно што су нам они дали – Републику Српску", поручио је Каран.

Он је навео да је СНСД са коалиционим партнерима препознат као неко ко 30 година брани те вриједности, Српску и право српског народа да сам одлучује ко ће бити његов представник у институцијама Српске.

"У исто вријеме смо препознати као неко ко 30 година гради Републику Српску као добро мјесто за живот свих будућих покољења. Ово је борба за тековине које су нам оставили они који су дали животе, али је ово и борба за оне који су се данас родили, за сву нашу дјецу и омладину, пензионере, да живе срећно у нашој Републици Српској", истакао је Каран.

Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић поручила је да ће Каран наставити континуитет очувања Републике Српске, јер је вјерни пратилац грађана Републике Српске, СНСД-а и Милорада Додика. "Побиједиће Српска!", рекла је Бабићева.

Пријевремени избори 2025

Синиша Каран

