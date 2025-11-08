Познато вријеме и мјесто сахране Петра Шарића

Извор:
08.11.2025
Петар Шарић (19) из Бањалуке након тешке борбе са опаком болешћу преминуо је 5. новембра у Бечу на клиници гдје се лијечио.
Бројни пријатељи и познаници потресним порукама данима се опраштају се од храброг младића.
Сада је познато вријеме и мјесто сахране храброг младића који је ујединио све људе доброг срца у својој борби за живот.
"Сахрана Петра Шарића ће се обавити у недјељу 9. 11. 2025. године у 13. часова на гробљу Ребровац. Ожалошћени мајка Рада, отац Бојан и остала породица, родбина и пријатељи", пише на смртовници објављеној на друштвеним мрежама.
Отац младића је у дирљивој објави позвао је све који су га вољели да му одају посљедњи поздрав и подсјете се његовог осмијеха и снагу, пише Српскаинфо.
"Наш вољени син Петар Шарић, наше очи, наша снага, наш понос, испраћа се на вјечни починак у недјељу, 9.11.2025. у 13.00 часова на Ребровачком гробљу. Хвала свима који су били уз њега и који ће га памтити по његовој доброти, храбрости, осмијеху и пркосу. Нека сјећање на Петра, на нашег Златног дјечака остане благо свима који су га вољели. Молимо да дођете и да нам се придружите у тихој молитви и сјећању на његово лавовско срце пуно живота и душу која нас је све ујединила", писало је у објави.
Мајка Петра Шарића опростила се од свог сина болним ријечима.
"Плеши љубави, анђеле наш! Знамо да сада стално ходаш, онако како си говорио – „кад проходам, само ћу ходати“. Сада ходаш, летиш, плешеш… без болова, без граница, слободан као што си увијек сањао да будеш. Твоје име никада неће бити изговорено с тугом, него с поносом. Јер ти си жив у сваком нашем дану, у сваком погледу према небу. Хвала ти, љубави, Пепе, Петрићу, што си нас научио што значи вољети до краја и вјеровати и кад је немогуће. Плеши сада, љубави. И ходај бескрајно", писало је у објави на Фејсбуку.
Подсјећамо, крајем августа Петру Шарићу (19) је откривен риједак и агресиван малигни тумор, а у међувремену је оперисан.
За даље лијечење су му била потребна огромна финансијска средства, а бројни хумани грађани, организације и институције стали су уз Петра у његовој борби коју је храбро водио.
