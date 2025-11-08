Додик: Глас за Синишу Карана показује да је СНСД државотворна политичка партија

Извор:
СРНА
08.11.2025
12:51
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је грађане Републике Српске да изађу на изборе и гласају за Синишу Карана како би још једном показали да је СНСД побједничка државотворна и партија слободе.
"СНСД је побједничка државотворна политичка партија. У нашој партији постоји капацитет да се гради држава, у другим политичким партијама постоји само капацитет за нестабилност и неред", рекао је Додик.
Додик је истакао да је Каран заједно са њим у тиму, као што су и Жељка Цвијановић, Саво Минић и сви активисти који су се данас окупили у Бањалуци гдје је Градски одбор СНСД-а започео предизборну кампању.
Он је напоменуо да су ове избори за предсједника Републике Српске наметнули муслимани из Сарајева у жељи да девастирају Српску и како би показали српском народу да они могу да одлучују у име њега.
Позвао је грађане да гласајући за Карана још једном покажу да је СНСД државотворна политичка партија, партија слободе, она која разумије тренутак и односе које треба успоставити.
"Ми бранимо слободу Републике Српске, ми бранимо њено достојанство, ми смо они који граде Републику Српску, ми смо они који не дозвољава да Српска стане у инвестицијама, ми смо они који смо гаранти стабилност и безбједност сваке породице овдје", истакао је Додик.
Додао је да су поносни јер обезбјеђују стабилност фискалног система, али и што су разбили све организоване банде.
"То је та Република коју ми градимо, то је та Република за коју се боримо, Република која има пријатеље и која ће се борити за уставну позицију која је предвиђена Дејтоном", истакао је Додик.
Он сматра да је Босна одржива сам ако је уставна, ако није, а ова није, онда је неодржива, те поновио да је спреман да сарађује.
Нагласио је и промовише братску сарадњу са Србијом, да увијек подржава демократске процесе у Србији, као и власт и предсједника Александра Вучића у његовим напорима да стабилизује Србију.
"Ми смо СНСД, ми смо снага народа, ми смо оно што овом народу треба и што народ нема ништа боље од овога. Постоје скептици који имају приговоре, али приговори не иду на нашу адресу. Ми смо они којима треба да се упути захвалност, јер смо свих ових 20 година упорно борили се да Република Српска остане стабилна и мирна и обезбиједили да се редефинише и њен међународни положај", рекао је Додик.
Захвалио је Цвијановићевој, Ани Тришић Бабић, Карану, Жељку Будимиру и многим другима који су упорно радили на томе да се Република Српска препозна.
"Ми остајемо у стратешком партнерству са нашим пријатељима, са Мађарском, са новом администрацијом у Сјединњеним Државама. Желимо да развијемо нове канале дијалога, да разговарамо о свему. Посебно смо поносни што смо чули од њих да је њихова политика да нема више интервенционизма", напоменуо је Додик.
Поновио је да је Кристијан Шмит највећа сметња и највећи отпад.
Република Српска
43 мин0
Регион
48 мин0
Хроника
53 мин0
Бања Лука
53 мин0
Република Српска
43 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
21
13
16
13
09
13
05
13
03
Тренутно на програму