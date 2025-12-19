Преминуо водећи српски онколог Слободан Чикарић

Извор:
У Београду је у 90. години преминуо водећи српски онколог и дугогодишњи предсједник Друштва за борбу против рака Слободан Чикарић, који се дуго година бавио посљедицама НАТО бомбардовања по здравље становништва Србије и проблемима обољевања од рака, потврђено је Срни у Институту за онкологију и радиологију Србије.
Чикарић је био специјалиста радиологије на Институту за онкологију и радиологију, професор Медицинског факултета у Београду, члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, дугогодишњи предсједник и доживотни почасни предсједник Друштва Србије за борбу против рака, као и члан више домаћих и међународних стручних удружења.
Током каријере је обављао и стручне и руководеће функције на Институту, а био је један од водећих стручњака у области онкологије у Србији, који се годинама бавио истраживањем и праћењем болести тумора, малигних болести и ефеката фактора околине на здравље становништва, укључујући посљедице НАТО бомбардовања 1999. године.
Професор Чикарић преминуо је 17. децембра, а биће сахрањен сутра на Новом гробљу у Београду.
Као предсједник Друштва Србије за борбу против рака, Чикарић је дао интервју Срни 2013. године, у којем је указао на значајан пораст броја обољелих и умрлих од малигних болести у Србији, уз оцјену да је један од фактора овог пораста посљедица НАТО бомбардовања 1999. године, током којег је на Србију бачено око 15 тона муниције са осиромашеним уранијумом.
Он је тада навео да је број обољелих од леукемије и лимфома повећан за око 110 одсто, док је број умрлих од ових болести већи за око 180 одсто, позивајући се на податке Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић-Батут".
Чикарић је истакао да се осиромашени уранијум задржава у животној средини и може имати дугорочне посљедице по здравље становништва, али да се посљедице излагања канцерогеним материјама не јављају одмах, већ након одређеног латентног периода – у просјеку седам година за леукемије и лимфоме, а до 15 година за солидне туморе.
