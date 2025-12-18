18.12.2025
Након дуге и тешке болести, јутрос је у Болници у Требињу преминуо војвода Славко Алексић из Билеће.
Алексић је остао је упамћен као храбар и частан борац на сарајевско-романијском ратишту.
Рођен је 1956. године у Богдашићима. У Сарајеву је провео већи дио живота, гдје је радио и студирао право.
Био је један од обновитеља четничког покрета у Сарајеву 1990. године. Члан је Српске радикалне странке од 1990. године.
Након убиства старог свата испред Старе цркве на Башчаршији 1. марта 1992. године, постаје командант Новосарајевског четничког одреда са сједиштем на Грбавици.
Истакао се у борбама за одбрану Грбавице, и три пута је рањаван. Између осталог, са Новосарајевским четничким одредом је држао српске положаје на Јеврејском гробљу, гдје су се водиле најжешће борбе на линији разграничења Српско Сарајево - Сарајево, између Војске Републике Српске и тзв. АРБиХ.
Командовао је одредом руских добровољаца у Српском Сарајеву. Након НАТО бомбардовања Републике Српске 1995. и након потписивања Дејтонског споразума, у марту 1996. је предводио излазак српске војске и становништва из Грбавице и изношење крста на Враца, и Миљевиће.
Мјесто и вријеме сахране биће накнадно саопштени.
