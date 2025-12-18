Logo
Два пријатеља пронашла дијамант од 55.000 долара: На ово су одлучили потрошити новац

Извор:

Танјуг

18.12.2025

12:11

Коментари:

0
Два пријатеља пронашла дијамант од 55.000 долара: На ово су одлучили потрошити новац
Фото: Facebook/@News Today Channel/screenshot

Два пријатеља из дјетињства у централној Индији пронашла су дијамант од 15,34 карата, чија се тржишна вриједност процјењује на око 55.000 долара, у једном од најпознатијих региона за вађење дијаманата, Пани у држави Мадја Прадеш.

Сатиш Катик (24) и Саџид Мохамед (23) закупили су парцелу тек неколико недјеља раније када су наишли на дијамант који је након процјене признат као дијамант драгуљастог квалитета.

''Процијењена тржишна цијена камена је око пет до шест милиона рупија и ускоро ће бити понуђен на аукцији'', рекао је за ББЦ процјенитељ дијаманата Хинди Анупам Синг.

Пана је позната по ограниченим, али историјски значајним резервама дијаманата.

Индијске државне власти издају мале парцеле локалном становништву по номиналним цијенама, пружајући могућност проналаска вриједних каменчића, али већина ловаца на дијаманте се враћа празних руку.

Катик води месару, а Мохамед продаје воће – обојица потичу из сиромашних породица и већ генерацијама трагају за дијамантима.

''Богови су коначно наградили њихов труд и стрпљење'', рекао је Мохамедов отац, Нафис.

Полиција Њемачка

Свијет

Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу

Двојица пријатеља кажу да су сада фокусирана на животне планове својих породица.

''Не размишљамо још о куповини земљишта или пресељењу. За сада желимо да удамо наше сестре'', рекли су они.

Иако дијамант још није продат, локални званичници хвале срећу младих проналазача.

''Закупили су парцелу 19. новембра и имали невјероватну срећу да пронађу дијамант драгуљастог квалитета у року од неколико недјеља'', рекао је окружни рударски службеник Пане, Рави Пател.

Коментари (0)
