Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу

Извор:
СРНА
13.12.2025
09:11
Коментари:0
Цариници су на аеродрому у Франкфурту на Мајни пронашли више од 11.270 дијаманата у ручном пртљагу путника који је стигао из Анголе и конфисковали их, јавила је новинска агенција ДПА, позивајући се на царину и савезну полицију.
Полицијски службеници привели су 53-годишњег мушкарца који је долетио у Франкфурт из Анголе.
Дијаманти били сакривени у лажном дну, а потребна је процјена да би се утврдила њихова вриједност, наводи ДПА.
