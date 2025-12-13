Logo
Large banner

Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу

Извор:

СРНА

13.12.2025

09:11

Коментари:

0
Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу
Фото: Markus Spiske/Pexels

Цариници су на аеродрому у Франкфурту на Мајни пронашли више од 11.270 дијаманата у ручном пртљагу путника који је стигао из Анголе и конфисковали их, јавила је новинска агенција ДПА, позивајући се на царину и савезну полицију.

Полицијски службеници привели су 53-годишњег мушкарца који је долетио у Франкфурт из Анголе.

Дијаманти били сакривени у лажном дну, а потребна је процјена да би се утврдила њихова вриједност, наводи ДПА.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Frankfurt

dijamanti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико новца од Њемачке примају породице с троје дјеце?

Економија

Колико новца од Њемачке примају породице с троје дјеце?

4 ч

0
Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

Друштво

Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

4 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује данас

4 ч

0
Беба дијете

Друштво

Најрадосније вијести: У Српској рођене 23 бебе

5 ч

0

Више из рубрике

Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану

Свијет

Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану

4 ч

0
Умро један од највећих европских монструма: Служио доживотну за више убистава дјеце

Свијет

Умро један од највећих европских монструма: Служио доживотну за више убистава дјеце

5 ч

0
Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке

Свијет

Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке

14 ч

0
Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

Свијет

Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

14 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

31

Оземпик за мачке? Гојазни љубимци ускоро би могли добијати ињекције за мршављење

13

26

Селак положио вијенац на споменик страдалим Србима у Дракулићу

13

22

Умро отац Звездана Терзића!

13

17

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

13

15

Холивудски редитељ у центру скандала: Преварио Нетфликс за скоро 11 милиона долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner