Колико новца од Њемачке примају породице с троје дјеце?

13.12.2025
08:53
Коментари:0
Социјалну накнаду, грађански доходак Бургергелд, у Њемачкој прима преко пет милиона особа. Стварни износ дохотка који се прима у Њемачкој зависи од многих различитих фактора.
Колико новца може примити породица са троје дјеце, можете сазнати у наставку.
Износ грађанског дохотка за породицу са троје дјеце зависи од разних чинилаца: узраста дјеце, трошкова становања и свих осталих прихода.
Основу чини стандардна накнада, допуњена трошковима становања и могућим додатним потребама.
Родитељи (двије одрасле особе у истој социјалној јединици) заједно примају два пута по 506 евра, што резултира износом од 1.012 евра стандардне накнаде.
За дјецу се примјењују фиксне стопе у зависности од узраста.
У зависности од узраста дјеце, укупни стандардни грађански додатак за породицу од пет чланова стога износи између 2.083 и 2.425 евра мјесечно.
Они су покривени уз стандардни додатак – у зависности од општине. За пет особа генерално важи сљедеће:
Одговарајућа величина стана: отприлике 100–105 м²
Ограничења најамнине разликују се регионално, нпр. 800 до 1400 евра, укључујући режије и гријање
Укупна корист од грађанског додатка стога је често знатно већа од 3.000 евра мјесечно, у зависности од мјеста пребивалишта, пишу њемачки медији.
Могуће су додатне накнаде попут накнада за труднице, образовање, његу, а у обзир се узима и да ли се ради о самохраним родитељима.
Породица са троје дјеце може очекивати основни доходак од око 2.100 € до 2.400 € у 2026. – плус станарина, трошкови гријања и сви додатни трошкови. Дјечији додатак се у потпуности одбија, а доходак дјелимично.
У зависности од специфичних околности, нето мјесечна исплата износи отприлике 2.000 € до 3.200 €, пишу њемачки медији. Они који раде непуно радно вријеме могу имати додатне користи од нових пореских олакшица.
Можете примати грађански додатак ако сте способни за рад и испуњавате услове за накнаде, те стога испуњавате барем сљедеће услове: имате најмање 15 година и још нисте навршили године за пензију. Живите у Њемачкој и овдје вам је средиште живота.
У јуну 2025. године, отприлике 5,39 милиона људи у Њемачкој примало је грађански додатак (Бüргергелд), укључујући око 3,91 милион људи у радно способној доби и 1,42 милиона особа које нису способне за рад (нпр. дјеца).
Годишњи просјек за 2025. годину био је отприлике 5,47 милиона прималаца (3,95 милиона у радно способној доби, 1,45 милиона у радно неспособној доби).
Број корисника који испуњавају услове за накнаду и који су били регистровани као незапослени био је око 1,8 милиона, преноси Феникс Магазин.
