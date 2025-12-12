Креће исплата 52.000.000 КМ грађанима Српске

12.12.2025
13:55
Коментари:0
Министарство финансија Републике Српске информише јавност да ће у понедјељак, 15.12.2025. године у Републици Српској бити исплаћене мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите, као и исплате корисницима социјалних давања у Републици Српској, у укупном износу 52.000.000 КМ.
Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице из категорија четири плус које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце.
Република Српска
Министарство финансија ће у понедјељак исплатити и новембарске накнаде за туђу његу и помоћ општинама и градовима у Републици Српској.
