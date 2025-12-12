Додик: Апсолутна лаж да сам користио авион Владе Српске

Извор:
СРНА
12.12.2025
12:59
Коментари:11
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да није користио авион Владе Републике Српске и да је таква тврдња само примјер злоупотреба друштвених мрежа, с циљем деградације другог.
"Данас је на сцени огромна количина лажи, с циљем деградације и поништења другог. Лаж не може да буде политика. Безочна лаж патолошких типова сваки дан неке људе храни. И онда сте присиљени да о томе говорите и дајете значај оном ко је то измислио", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је поручио да није способан да путем друштвених мрежа лаж користи као политичко средство.
"Нажалост, такви постоје, као и они који их конзумирају", нагласио је Додик.
