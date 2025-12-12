Logo
Large banner

Додик: Апсолутна лаж да сам користио авион Владе Српске

Извор:

СРНА

12.12.2025

12:59

Коментари:

11
Додик: Апсолутна лаж да сам користио авион Владе Српске
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да није користио авион Владе Републике Српске и да је таква тврдња само примјер злоупотреба друштвених мрежа, с циљем деградације другог.

"Данас је на сцени огромна количина лажи, с циљем деградације и поништења другог. Лаж не може да буде политика. Безочна лаж патолошких типова сваки дан неке људе храни. И онда сте присиљени да о томе говорите и дајете значај оном ко је то измислио", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: У БиХ наметнуто да си добар само ако прихваташ оно што мисле у Сарајеву

Он је поручио да није способан да путем друштвених мрежа лаж користи као политичко средство.

"Нажалост, такви постоје, као и они који их конзумирају", нагласио је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (11)
Large banner

Више из рубрике

Додик: У БиХ наметнуто да си добар само ако прихваташ оно што мисле у Сарајеву

Република Српска

Додик: У БиХ наметнуто да си добар само ако прихваташ оно што мисле у Сарајеву

4 ч

3
Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

Република Српска

Видовић: Приједлог буџета идуће седмице у Скупштини

4 ч

0
Дарко Младић поздравио захтјеве Србије и Русије у Савјету безбједности УН

Република Српска

Дарко Младић поздравио захтјеве Србије и Русије у Савјету безбједности УН

4 ч

0
Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

Република Српска

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner