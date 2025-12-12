Додик: У БиХ наметнуто да си добар само ако прихваташ оно што мисле у Сарајеву

12.12.2025
12:45
Коментари:3
Предсједник СНСД-а Милорад Додик каже да не вјерује да је БиХ могуће изградити на политичкој вољи представника политичких групација и конститутивних народа.
Према његовим ријечима, у БиХ је наметнуто "да си једино добар ако прихваташ оно што мисле у Сарајеву и ако си спреман да радиш против себе и онога кога представљаш".
"Прихватљив си једино ако си спреман да сједиш по сарајевским куоларима, сећијама и машеш главом и кажеш како су они феноменални, интелектуално надмоћни и остало. Нису ништа од тога", поручио је Додик.
Додао је да историја не дозвољава да БиХ функционише, јер би у супротном БиХ била давно конституисана као засебна држава и не би имала ниједан проблем.
"БиХ никада у историји није била држава до Дејтонског споразума који је покушао да направи неку сложену земљу која није успјела. То је напросто једно ђубриште у којем је немогуће да никне клица која би дала здрав друштвени и политички развој. Немам ту илузију", рекао је Додик.
Република Српска
Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења
Он је нагласио да је једино исправно да се да право на вољу народима да одлуче шта желе.
"Ми смо наводно криви што нећемо да трпимо тортуру муслимана из Сарајева. Нисмо нашим дјеловањем рекли да хоћемо да владамо Сарајевом, Зеницом или Тузлом. Они кажу "наша Бањалука". Не сматрам Сарајево својим, ни Зеницу, ни Тузлу. Сматрам то далеким иностранством у којем се стално кују планови против српског народа", истакао је Додик.
Навео је да се нада заснива на томе да Република Српска буде што јача и самосталнија.
"Да Српска буде оно што данас гледамо у визији /предсједника САД Доналда/ Трампа, а то је суверена у погледу одлучивања, територије и будућности", каже Додик.
Република Српска мора бити способна да врати надлежности дате Дејтонским споразумом, јер је то њено право, додао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Додик је навео да Република Српска оперативно није тотално поражена када је ријеч о разградњи Дејтонског споразума иако је безочно оштећена отимањем надлежности.
"Морамо бити способни да то све поново прибавимо, јер је то наше право", поручио је Додик.
Додик је указао да је ерозија Дејтонског мировног споразума под различитим политичким притисцима изнутра и извана, нажалост, почела исти дан када је потписан у Паризу, те траје до данас.
"Дејтон је и у пракси веома разграђен и неупотребљив у некој општој примјени. Јер он се злоупотребљава и направљен је паралелни антиуставни и антидејтонски систем власти у БиХ. Он данас доминира", рекао је новинарима Додик у Бањалуци након округлог стола "Тридесет година Дејтонског мировног споразума", који организује Академија наука и умјетности Републике Српске АНУРС.
Додик је навео да су демократе у ранијој америчкој администрацији подржавале робусна наметања и бошњачке факторе да разграђују Дејтон у смислу стварања унитарне БиХ у којој ће муслимани бити већина, а Срби мањина.
"Они су Бошњацима након потписивања Дејтона обећали функционалну, односно унитарну БиХ", рекао је Додик и навео да се овдашњи Срби томе одлучно супротстављају.
Он је напоменуо да је Дејтон, којим нико од страна ни данас није задовољан, донио свима потребни мир, али је постао камуфлажа у којој се бјежи од суштине да се направи уставно-правни и политички поредак у коме ће конститутивни народни бити равноправни.
Додик је рекао да је Дејтон претендовао да буде трајни документ као највећи успјех америчке администрације, уз подршку тадашњег Брисела, али он то очигледно није.
"Бошњаци су одмах рекли да је то лудачка кошуља, њима навучена. Они су га зато рушили уз помоћ разних страних фактора, а нас кривили за то, иако смо га бранили. То је апсурд БиХ. Нобеловац Иво Андрић је рекао да када уђете у БиХ, престаје логика. Овдје не постоји логика, постоји деструкција!
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч4
Република Српска
6 ч1
Најновије
Најчитаније
17
19
17
14
17
12
17
06
16
58
Тренутно на програму