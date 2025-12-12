Дарко Младић поздравио захтјеве Србије и Русије у Савјету безбједности УН

Извор:
Захтјев Србије да генерал Ратко Младић буде пуштен из хашког притвора због тешког здравственог стања и да остали осуђеници казну служе у Србији суштински је важан, као и захтјев Русије за окончање рада Механизма у Хагу у јуну идуће године, рекао је Срни генералов син Дарко Младић.
Дарко Младић поздравио је став Србије изнесен на сједници Савјета безбједности УН.
"То је нешто што ми већ годинама заступамо. Суштински је битно ово што су Србија и Русија тражиле да се ти људи, који су тешко болесни, пусте. И додатно Русија је тражила да трибунал заврши са радом у најкраћем могућем року", истакао је Дарко Младић.
Он је навео да је Србија фактички у сажетом, али јако ефектном обраћању изнијела ставове према садашњој администрацији Хашког трибунала, односно Механизма, те изразио наду да ће став Србије имати ефекта и на став предсједника Механизма Грасијеле Гати Сантане, која одлучује о тим стварима.
"Важно је ово што је Србија рекла и експлицитно се заложила, као уосталом и Русија. Русија је имала јако сличан став о том питању и рекла, ако сам добро разумео, да Трибунал, односно Механизам, треба да буде затворен на следећем заседању Савета безбедности који ће бити у јуну, то јест за шест месеци", рекао је Дарко Младић.
Он је подсјетио да је одбрана генерала Младића прије мјесец дана поднијела захтјев за његово пуштање, који је ограниченог карактера и другачији него досадашњи, али да до данас још није добијен одговор од хашког Механизма.
Дарко Младић је навео да су и Србија и Русија на сједници Савјета безбједности имале прилично јасне и аргументоване ставове, али да треба видјети да ли ће то да утиче на одлуке које буде доносила предсједник Механизма.
"Немају рокове, нажалост, и они тиме често манипулишу", додао је он.
Дарко Младић рекао је да одбрана и породице генерала Младића често шаљу љекаре да га посјете у хашкој болници, гдје лежи непокретан више од годину дана.
"Била су два љекара, али ја мислим врло ускоро, у зависности од њихових обавеза, имаћемо још можда једног или двојицу, али у овом тренутку немамо ништа у процедури за посету", рекао је Младић.
Он је додао да породица често посјећује генерала Младића у хашкој болници, али да обично за Нову годину не иде, јер је тада јако компликовано због великих гужви на аеродромима, те да ће послије Нове године врло брзо неко бити са њим.
Србија је на протеклој сједници Савјета безбједности УН још једном затражила да ово тијело донесе одлуку да осуђени казну затвора издржавају у земљи чији су држављани, а под надзором Механизма или другог тијела које је би овластио Савјет.
Затражено је и рано пуштање на слободу бившег команданта Војске Републике Српске Ратка Младића, из хуманих разлога због озбиљног здравственог стања, за шта је Србија дала све потребне гаранције.
Генерал Ратко Младић ухапшен је 26. маја 2011. године у Србији и изручен Хашком трибуналу, гдје је осуђен на доживотну казну затвора за наводне ратне злочине у БиХ.
Током боравка у притвору више пута је лијечен у хашкој болници због тешких здравствених проблема, укључујући операцију на срцу током које му је уграђен стент, а више од годину дана лежи непокретан у хашкој притворској болници.
