Снажна руска офанзива у УН у корист Срба: На мети Хаг!

Руска мисија при УН затражила је да Међународни резидуални механизам за кривичне трибунале УН преиспита одлуку у вези са српским генералом Ратком Младићем и да га или преда Србији на даље издржавање казне, или превремено ослободи из хуманитарних разлога како би остатак живота провео примајући адекватну његу.
Замјеник сталног представника Русије при УН Марија Зоболоцка је на сједници Савјета безбједности на којој је разматран извјештај Механизма нагласила је да би било који други приступ био нехуман и да ће пуна одговорност за сваки негативан развој догађаја у вези са Младићем бити директно на Механизму и лично на његовом предсједнику.
Заболоцка је на брифингу СБ УН о раду ове институције истакла да се тешко стање Младића погоршало, да он пати од наглих промјена крвног притиска, стално високог нивоа шећера у крви, атрофираног мишићног ткива у доњим удовима и оштећене моторичке функције у рукама и прстима.
"Господин Младић једва држи главу усправно. Има декубитусе на обе ноге. Има остеомијелитис на лијевом скочном зглобу. Због мале тјелесне тежине и обавезног мировања у кревету, бубрези пацијента су преоптерећени лијековима. Његове когнитивне функције се погоршавају. Као резултат тога, Ратко Младић није увијек у стању да препозна присуство и специфичности својих здравствених проблема и да благовремено потражи медицинску помоћ", рекла је она.
Додала је и да његова деменција напредује, као и да управа затворске болнице није дала сагласност за извођење магнетне резонанце, иако је посљедње скенирање обављено још 2022. године већ показало дегенерацију нервног ткива и погоршање стања.
Заболоцка је упитала на брифингу да ли је овај списак болести заиста недовољан да се удовољи захтјеву за превремено пуштање на слободу или за премештај у Србију.
Као примјер фунције коју Механизам није успио да изврши она је навела и случај бившег предсједника Републике Српске Радована Караџића, наводећи да Велика Британије гдје он служи казну наставља да игнорише чак и стандардна минимална правила УН за поступање са затвореницима.
Истакла је да су његова права систематски ограничена, укључујући и право на медицинску његу, упркос хроничним болестима које има.
Поред тога, како је рекла, британски медији су ширили извјештаје о Караџићевом наводном саучесништву у организовању "снајперског туризма" за странце током опсаде Сарајева.
Истовремено, додаје она, управа затвора приморава Караџића да носи посебну одјећу која означава осумњичене за покушај бјекства, што изазива забринутост да би ови фактори могли привући пажњу других затвореника, који би могли напасти бившег лидера Срба из освете.
Она је критиковала рад Међународног резидуалног механизма за кривичне трибунале, посебно указавши на чињеницу да се поступак "превременог пуштања на слободу" користи само када Механизам хитно мора да "скине одговорност за неизбјежну смрт још једног тешко болесног затвореника".
"Тренутни извјештај открива још једну ситуацију у којој је осуђеник, чије име из неког разлога није објављено, преминуо убрзо након што му је Механизам одобрио превремено пуштање на слободу", рекла је она.
Додала је да, осим случајева када су затвореници буквално на самрти, захтјеви за превремено пуштање на слободу се систематски одбијају, чак и када постоје убједљиви хуманитарни разлози за његово одобрење.
Зоболоцка је нагласила да је Међународни резидуални механизам за кривичне трибунале успостављен као привремена структура и да би требало да буде затворен.
Она је упозорила на покушаје да се развије нека врста "резидуалног механизма за резидуални механизам", нагласивши да је таква опција неприхватљива.
"Механизам је успостављен од стране Савјета као чисто привремена структура. Он је испунио своје главне функције и требало би да буде затворен", рекла је она
"Сјећамо се колико је брзо затворена комисија за истрагу у Ираку. Савјет је годинама слушао добро обучене мушкарце који су говорили о важности свог рада и предлагали разне сценарије за очување својих функција, али је онда затворен без резолуције Савјета, напорима Канцеларије за правна питања", подсјетила је она.
Тренутно на програму