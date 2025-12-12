Logo
Large banner

Наређена хитна евакуација: Поплаве руше мостове, породице заробљене на крововима кућа

Извор:

Телеграф

12.12.2025

10:05

Коментари:

0
Поплаве у Америци, излила се ријека
Фото: Tanjug/AP/Stephen Brashear

Ријеке у западном Вашингтону, у Америци, се изливају се из својих корита и поплављују градове и куће. Евакуација у току и око 100.000 људи у држави Вашингтон суочава се са потенцијалном евакуацијом због пораста опасности од поплава, преноси ЦНН.

Гувернер Вашингтона Боб Фергусон прогласио је ванредно стање и апеловао на становништво да се придржава наредби о евакуацији, док ниво ријеке Скагит веома брзо расте. Стручњаци упозоравају да би ситуација могла да се погорша јер се данас очекују нове поплаве.

ILU-ŽENA-KNJIGA-220925

Занимљивости

Психолози тврде да овај детаљ говори више о вама него што мислите

Поплаве су заробиле породице на крововима, потопиле мостове и изазвале озбиљну штету, укључујући најмање два дома која су уклоњена са темеља. Поплаве су захватиле велике дијелове државе, са неколико потопљених мостова и уништеним главним путем.

Клизиште на аутопуту 90, источно од Сијетла, блокирало је возила, док су поплаве у градовима Сумас, Нуксак и Еверсон натјерале становништво на хитну евакуацију.

Ниво воде на ријеци Скагит достигао је рекордних 11,2 метра близу Маунт Вернона у четвртак увече. Претходни рекорд је постављен 1990. године, када је ријека Скагит имала историјски врх од 11,2 метра близу Маунт Вернона, на основу статистике Националне службе за предвиђање вода. Претпоставља се да ће ниво поплаве у неким мјестима достићи чак максимум од 14,45 метара.

Округ Скагит је планирао евакуацију око 75.000 људи у сриједу, јер је свима који живе у стогодишњој поплавној равници речено да се спреме за одлазак у тренутку.

илу-новац-16102025

Економија

Хрвати све више гомилају готовину: Стручњаци откривају разлог

Стотине животиња је евакуисано у штале за хитне случајеве широм округа Снохомиш, јер поплаве угрожавају штале и фарме дуж ријеке, јавила је у четвртак телевизија КОМО, придружена ЦНН-у. Парк „Евергрин Стејт Фаир“ примио је 171 коња, 104 краве, 94 козе и 21 пиле од локалних власника у своје штале за хитне случајеве.

Подијели:

Тагови:

Америка

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил

Хроника

Пронађена два килограма дроге, једна особа ухапшена

2 ч

0
Пун пестицида: Са тржишта се повлачи чери парадајз

Регион

Пун пестицида: Са тржишта се повлачи чери парадајз

2 ч

0
Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар

Градови и општине

Полиција подсјећа грађане: Рок је 31. децембар

2 ч

0
Још једна општина у Српској на корак до статуса града

Градови и општине

Још једна општина у Српској на корак до статуса града

2 ч

0

Више из рубрике

Сијарто: Сви у Бриселу постројени против мировних напора Трампа

Свијет

Сијарто: Сви у Бриселу постројени против мировних напора Трампа

3 ч

0
Аларм у овом граду: Све више младих у болници због тровања алкохолом

Свијет

Аларм у овом граду: Све више младих у болници због тровања алкохолом

4 ч

0
Жена чувала паркинг мужу, али је паметни аутомобил "надмудрио"

Свијет

Жена чувала паркинг мужу, али је паметни аутомобил "надмудрио"

4 ч

0
Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

Свијет

Орбан упозорава на посљедице одлуке да се трајно замрзну руска средства

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner