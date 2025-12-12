Наређена хитна евакуација: Поплаве руше мостове, породице заробљене на крововима кућа

Извор:
Телеграф
12.12.2025
10:05
Коментари:0
Ријеке у западном Вашингтону, у Америци, се изливају се из својих корита и поплављују градове и куће. Евакуација у току и око 100.000 људи у држави Вашингтон суочава се са потенцијалном евакуацијом због пораста опасности од поплава, преноси ЦНН.
Гувернер Вашингтона Боб Фергусон прогласио је ванредно стање и апеловао на становништво да се придржава наредби о евакуацији, док ниво ријеке Скагит веома брзо расте. Стручњаци упозоравају да би ситуација могла да се погорша јер се данас очекују нове поплаве.
Занимљивости
Психолози тврде да овај детаљ говори више о вама него што мислите
Поплаве су заробиле породице на крововима, потопиле мостове и изазвале озбиљну штету, укључујући најмање два дома која су уклоњена са темеља. Поплаве су захватиле велике дијелове државе, са неколико потопљених мостова и уништеним главним путем.
Клизиште на аутопуту 90, источно од Сијетла, блокирало је возила, док су поплаве у градовима Сумас, Нуксак и Еверсон натјерале становништво на хитну евакуацију.
Ниво воде на ријеци Скагит достигао је рекордних 11,2 метра близу Маунт Вернона у четвртак увече. Претходни рекорд је постављен 1990. године, када је ријека Скагит имала историјски врх од 11,2 метра близу Маунт Вернона, на основу статистике Националне службе за предвиђање вода. Претпоставља се да ће ниво поплаве у неким мјестима достићи чак максимум од 14,45 метара.
Округ Скагит је планирао евакуацију око 75.000 људи у сриједу, јер је свима који живе у стогодишњој поплавној равници речено да се спреме за одлазак у тренутку.
Економија
Хрвати све више гомилају готовину: Стручњаци откривају разлог
Стотине животиња је евакуисано у штале за хитне случајеве широм округа Снохомиш, јер поплаве угрожавају штале и фарме дуж ријеке, јавила је у четвртак телевизија КОМО, придружена ЦНН-у. Парк „Евергрин Стејт Фаир“ примио је 171 коња, 104 краве, 94 козе и 21 пиле од локалних власника у своје штале за хитне случајеве.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму