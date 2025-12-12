Logo
Сијарто: Сви у Бриселу постројени против мировних напора Трампа

12.12.2025

09:20

Сијарто: Сви у Бриселу постројени против мировних напора Трампа
Мађарска влада позвала је генералног секретара Марка Рутеа да "престане да подстиче ратне тензије", саопштио је данас министар спољних послова Петер Сијарто.

Он је у објави на Фејсбуку навео да су најновије изјаве Рутеа "јасан знак да су се сви у Бриселу постројили против мировних напора америчког предсједника Доналда Трампа" , преноси МТИ.

"Ако је неко још сумњао у то да ли су сви у Бриселу заиста полудјели, коначно се могао увјерити након говора генералног секретара НАТО-а у Берлину јуче - навео је мађарски министар у својој објави.

Он је саопштио да је Руте изговорио "неке оштре ствари", попут, како је навео "ми смо наредне мете Руса, који би могли бити спремни да нападну НАТО за пет година", и да је "безбједност Украјине наша безбједност".

policija hrvatska

Регион

Малољетници напали страног држављанина у Загребу

"Генерални секретар НАТО-а никада раније није користио тако јаке ријечи, али ово је јасан знак да су се сви у Бриселу постројили против мировних напора америчког предсједника Доналда Трампа", рекао је Сијарто.

Мађарски министар је додао да је "овом изјавом, генерални секретар НАТО-а је практично забио нож у леђа мировним преговорима".

Сијарто је рекао да је Мађарска, као чланица Сјеверноатлантског савеза, одбацила изјаве генералног секретара.

"Безбједност европских земаља не гарантује Украјина, већ сам НАТО. А Украјина се бори за себе, а не за нас", закључио је Сијарто

Петер Сијарто

Доналд Трамп

Украјина

Русија

