Logo
Large banner

Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије

Извор:

РТ Балкан

12.12.2025

08:07

Коментари:

0
Огласила се Москва: Финска и Молдавија сустижу вође русофобије
Фото: pexels/Lubov Tandit

Руско Министарство спољних послова забиљежило је да се дискриминација руских грађана у иностранству настаља. Нетолеранција је, према извјештају министарства, посебно изражена у балтичким земљама, САД и Канади.

"Варварска дискриминација Руса, прије свега у Европи и Сјеверној Америци, се наставља: ​​раније забиљежена и широко распрострањена кршења њихових права се настављају", саопштило је министарство.

Министарство константно посвећује велику пажњу питањима кршења права и слобода руских грађана и сународника у иностранству и настоји да брани интересе суграђана у оквиру овлашћења дипломатских мисија, наводи се у саопштењу, преноси РТ Балкан.

Међу најчешћим видовима испољавања дискриминације забиљежено је одбијање пружања широког спектра услуга (образовних, медицинских, банкарских итд.), увођење мјера против руских предузећа, одузимање имовине руских грађана, осуда поступака руских власти, искључење са спортских такмичења и културних догађаја и други.

Напади на руске грађане, пријетње, увреде, намјерно оштећење имовине и широк спектар свакодневне дискриминације се и даље биљеже, поручили су у министарству.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: "Случај Крњић" илустрација како бисмо живјели без Српске, чекајући милост Сарајева

Такође примјећују да у низу земаља, а прије свега балтичким државама, Сједињеним Државама, Канади и Украјини, личности руског говорног подручја које желе да одрже културне, језичке и историјске везе са Русијом и залажу се за изградњу конструктивних односа са Русијом изложене су владином притиску и репресији.

"Штавише, власти Литваније, Летоније, Естоније и Украјине настављају да истискују руски језик из свих образовних институција, чиме ограничавају право својих становника да се образују на свом матерњем језику", наводи се.

Пријетња масовном депортацијом говорника руског језика у балтичким државама остаје. Истовремено, примјећују да Финска и Молдавија такође брзо покушавају да сустигну "вође" русофобије, ограничавајући образовање на руском језику и уводећи разне забране.

Документују и инциденте у којима стране власти ометају активности руских новинара или појединаца који представљају руске медије. Тренд припреме информативних кампања против страних политичара и јавних личности које сарађују са руским медијима наставља се и расте у сфери страних медија.

"Још једном наглашавамо: све такве акције показују жељу Запада да уништи алтернативне тачке гледишта и омета остваривање једног од основних права својих грађана – права на слободу изражавања", закључили су у министарству.

Подијели:

Тагови:

Москва

Finska

Moldavija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп оптужио Зеленског: Одбио је да подржи план САД

Свијет

Трамп оптужио Зеленског: Одбио је да подржи план САД

4 ч

0
Младић избоден у леђа на божићном сајму

Свијет

Младић избоден у леђа на божићном сајму

4 ч

0
Тајлер Робинсон суђење

Свијет

Суђење убици Кирка: Одбрана тражи додатно ограничење медијa

4 ч

0
Хорор у близини српске границе: Након затварања старачког дома, власница одвела кориснике и везала их у подруму

Свијет

Хорор у близини српске границе: Након затварања старачког дома, власница одвела кориснике и везала их у подруму

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

25

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

12

22

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner