Суђење убици Кирка: Одбрана тражи додатно ограничење медијa

Извор:

Танјуг

12.12.2025

07:51

Коментари:

0
Тајлер Робинсон суђење
Фото: Танјуг/АП

Двадестдвогодишњи Тајлер Робинсон, оптужен за убиство америчког патриоте Чарлија Кирка, појавио се у четвртак, 11. децембра, пред судом у Јути, док његови адвокати инсистирају на даљем ограничавању приступа медија у овом случају.

Оптужени је у судницу уведен у лисицама на рукама и ногама, одјевен у кошуљу, кравату и панталоне. Породица му је сједила у првом реду суднице.

Судија у америчкој савезној држави Јути Тони Граф разматра захтјев одбране, која упозорава да интензивно медијско интересовање може угрозити Робинсоново право на правично суђење, наспрам јавног интереса да буде упозната са детаљима поступка, наводи ЦБС Њуз.

Судија је рекао да ц́е саслушати обје стране иза затворених врата, а затим поново отворити судницу за јавност након тога, преноси Танјуг.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Свијет

Хорор у близини српске границе: Након затварања старачког дома, власница одвела кориснике и везала их у подруму

Робинсон се терети за тешко убиство у вези са пуцњавом 10. септембра на кампусу Универзитета у Јут, а тужилаштво најављује да ће тражити смртну казну.

Судија Граф је већ донио одређене мјере ради заштите претпоставке невиности, наводећи да је случај изазвао "изузетну" пажњу јавности.

Одбрана тврди да је медијски одјек толико широк да је стигао и до Бијеле куће, указујући на изјаве америчког предсједника Доналда Трампа дате убрзо након хапшења, док се удовица Кирка, Ерика Кирк залаже за потпуну транспарентност.

Робинсон се суочава са оптужбама за тешко убиство, кривично дјело искоришћавања ватреног оружја које је нанело тешке тјелесне повреде, ометање правде, двије тачке оптужнице за манипулисање свједоцима и почињење насилног кривичног дјела у присуству дјетета.

Тагови:

Тајлер Робинсон

Чарли Кирк

