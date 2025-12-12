Српска богатија за 15 беба

Извор:
АТВ
12.12.2025
07:45
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам дјечака и седам дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у породилишту у Бањалуци, шест, у Приједору три, Добоју двије, те у Фочи, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна.
Друштво
Након магловитог и хладног јутра, очекује нас топлији дан
У Бањалуци су рођена два дјечака и четири дјевојчице, Приједору дјевојчица и два дјечака, Добоју дјечак и дјевојчица, Градишци дјевојчица, Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву по дјечак.
У породилиштима у Требињу, Бијељини и Зворнику није било порода.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Савјети
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
12
25
12
22
12
20
12
09
12
06
Тренутно на програму