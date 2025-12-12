Logo
Српска богатија за 15 беба

Извор:

АТВ

12.12.2025

07:45

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам дјечака и седам дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у породилишту у Бањалуци, шест, у Приједору три, Добоју двије, те у Фочи, Невесињу, Градишци и Источном Сарајеву по једна.

облачно-временска прогноза

Друштво

Након магловитог и хладног јутра, очекује нас топлији дан

У Бањалуци су рођена два дјечака и четири дјевојчице, Приједору дјевојчица и два дјечака, Добоју дјечак и дјевојчица, Градишци дјевојчица, Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву по дјечак.

У породилиштима у Требињу, Бијељини и Зворнику није било порода.

