Некима у Српској не смета Орић: Аца Лукас заказао наступ на овом мјесту!

Извор:
АТВ
11.12.2025
22:21
Коментари:4
Чини се да у Републици Српској има оних којима не смета што се Аца Лукас слика са злочинцем као што је Насер Орић, па је овај пјевач заказао наступ у Невесињу.
Како је потврђено, Лукас би 29.12. требао да наступа у кафани "Једно мјесто".
Датум је то када је Лукас требао да наступа у Бањалуци, али му је тај концерт отказан од стране организатора.
Бања Лука
Отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци
Подсјећамо, Аца Лукас је једна од главних тема ових дана, након што се сликао са Насером Орићем у једној сарајевској кафани. Лукас се правдао да није знао ко је у питању, а потом је "оплео" по руководству Српске за коју је такав потез био неприхватљив.
Сцена
Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву
Република Српска
1 седм6
Друштво
1 седм0
Сцена
1 седм3
Друштво
1 седм18
Најновије
Најчитаније
23
01
23
01
22
46
22
44
22
33
Тренутно на програму