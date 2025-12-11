Logo
Некима у Српској не смета Орић: Аца Лукас заказао наступ на овом мјесту!

АТВ

11.12.2025

22:21

Некима у Српској не смета Орић: Аца Лукас заказао наступ на овом мјесту!
Чини се да у Републици Српској има оних којима не смета што се Аца Лукас слика са злочинцем као што је Насер Орић, па је овај пјевач заказао наступ у Невесињу.

Како је потврђено, Лукас би 29.12. требао да наступа у кафани "Једно мјесто".

Датум је то када је Лукас требао да наступа у Бањалуци, али му је тај концерт отказан од стране организатора.

Подсјећамо, Аца Лукас је једна од главних тема ових дана, након што се сликао са Насером Орићем у једној сарајевској кафани. Лукас се правдао да није знао ко је у питању, а потом је "оплео" по руководству Српске за коју је такав потез био неприхватљив.

Аца Лукас не одустаје: Послао понуду Сарајеву

