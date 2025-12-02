Logo
Пепић: Српски медији који преносе Насера Орића се ругају свакој српској жртви

АТВ

02.12.2025

07:06

Пепић: Српски медији који преносе Насера Орића се ругају свакој српској жртви

Стручњак за економску дипломатију Синиша Пепић, критиковао је српске медије који су узимали изјаве Насера Орића као релевантног саговорника у одбрани пјевача Аце Лукаса.

"Сви "српски" медији којима је Насер Орић релевантан саговорник у одбрани лика и дјела Аце Лукаса, истовремено извргавајући руглу Додика и све оне који су реаговали часно и родољубиво, ругају се свакој српској жртви у Кравици и широм Подриња и Бирча", навео је Пепић на Иксу.

На друштвеним мрежама је недавно објављена фотографија на којој је српски пјевач Аца Лукас у проводу са Насером Орићем, бившим командантом муслиманских снага у Сребреници, оптуженим за бројне злочине над Србима.

Naser Orić

Siniša Pepić

Аца Лукас

