Пепић: Српски медији који преносе Насера Орића се ругају свакој српској жртви

02.12.2025
Стручњак за економску дипломатију Синиша Пепић, критиковао је српске медије који су узимали изјаве Насера Орића као релевантног саговорника у одбрани пјевача Аце Лукаса.
"Сви "српски" медији којима је Насер Орић релевантан саговорник у одбрани лика и дјела Аце Лукаса, истовремено извргавајући руглу Додика и све оне који су реаговали часно и родољубиво, ругају се свакој српској жртви у Кравици и широм Подриња и Бирча", навео је Пепић на Иксу.
Сви “српски” медији којима је Насер Орић релевантан саговорник у одбрани лика и дјела Аце Лукаса, истовремено извргавајући руглу Додика и све оне који су реаговали часно и родољубиво, ругају се свакој српској жртви у Кравици и широм Подриња и Бирча.— Синиша Пепић (@sinisa_pepic) December 1, 2025
На друштвеним мрежама је недавно објављена фотографија на којој је српски пјевач Аца Лукас у проводу са Насером Орићем, бившим командантом муслиманских снага у Сребреници, оптуженим за бројне злочине над Србима.
