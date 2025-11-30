Logo
Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу
Фото: Printscreen / X

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да никада није срео, нити звао Насера Орића.

- Који лажов. Никад у животу нисам срео, нити сам звао, Орића. Али то су такви зликовци, кад могу да убијају, могу и да лажу - навео је Додик на Иксу.

Подсјећамо, Насер Орић, бивши командант муслиманских снага у Сребреници, оптужен за бројне злочине над Србима, је за федералне медије изјавио да је "Додик тражио помоћ од њега".

