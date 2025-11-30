Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

Извор:
30.11.2025
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да никада није срео, нити звао Насера Орића.
- Који лажов. Никад у животу нисам срео, нити сам звао, Орића. Али то су такви зликовци, кад могу да убијају, могу и да лажу - навео је Додик на Иксу.
Који лажов. Никад у животу нисам срео, нити сам звао, Орића. Али то су такви зликовци, кад могу да убијају, могу и да лажу.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 30, 2025
Подсјећамо, Насер Орић, бивши командант муслиманских снага у Сребреници, оптужен за бројне злочине над Србима, је за федералне медије изјавио да је "Додик тражио помоћ од њега".
