Настављају "традицију": У Корићанима до 15 часова нико није гласао

Извор:

СРНА

30.11.2025

15:17

Настављају "традицију": У Корићанима до 15 часова нико није гласао
Фото: АТВ

На бирачком мјесту Корићани у основној изборној јединици Кнежево на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске до 15.00 часова ниједан бирач није искористио гласачко право, изјавио је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/Будимир Дукић.

Бирачка мјеста биће отворена до 19.00 часова.

Централна изборна комисија донијела је одлуку о одгађању и расписивању избора на овом бирачком мјесту јер их није било могуће одржати због непроходности путева усљед сњежних падавина.

Република Српска

Ниједан мјештанин Корићана није гласао до 11 часова

Пријевремени избори за предсједника Републике Српске одржани су у недјељу, 23. новембра.

Пријевремени избори 2025

Кнежево

Корићани

