Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске

Извор:

СРНА

30.11.2025

08:02

Коментари:

0
Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске
Фото: АТВ

Пријевремени избори за предсједника Републике Српске, који су због снијега били одговођени прошле недјеље, одржавају се данас на бирачком мјесту Корићани у основној изборној јединици Кнежево.

На бирачком мјесту Корићани регистровано је 56 бирача који могу гласати од 7.00 до 19.00 часова.

Каран и Блануша

Република Српска

ЦИК објавио нове резултате: Ево колика је разлика између Карана и Блануше

ЦИК је донио одлуку о одгађању и расписивању избора на овом бирачком мјесту јер ту изборе није било могуће одржати због непроходности путева насталог усљед временских прилика и сњежних падавина.

Пријевремени избори за предсједника Републике Српске одржани су 23. новембра.

Пријевремени избори 2025

