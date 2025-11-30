Мјештани Корићана данас гласају за предсједника Српске

Извор:
Пријевремени избори за предсједника Републике Српске, који су због снијега били одговођени прошле недјеље, одржавају се данас на бирачком мјесту Корићани у основној изборној јединици Кнежево.
На бирачком мјесту Корићани регистровано је 56 бирача који могу гласати од 7.00 до 19.00 часова.
ЦИК је донио одлуку о одгађању и расписивању избора на овом бирачком мјесту јер ту изборе није било могуће одржати због непроходности путева насталог усљед временских прилика и сњежних падавина.
Пријевремени избори за предсједника Републике Српске одржани су 23. новембра.
