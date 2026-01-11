Logo
Стигли агрегати: 11 општина прогласило ванредну ситуацију, ево гдје је тренутно најкритичније

11.01.2026

09:58

Стигли агрегати: 11 општина прогласило ванредну ситуацију, ево гдје је тренутно најкритичније
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Помоћник начелника Управе за Ватрогасно-спасилачке јединице Службе за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (МУП) Србије Милош Миленковић изјавио је данас да је на територији 11 општина и градова у Србији тренутно на снази ванредна ситуација.

Миленковић је рекао да је од 4. јануара до јутрос евидентирано 99 интервенција и евакуисано 37 особа.

Он је рекао да је, што се тиче ангажовања сектора ванредних ситуација, најтеже у дијеловима западне, затим југозападне Србије, те источне, али да се биљеже интервенције и на подручју југоисточне Србије.

"Прецизно говорећи, на територији 11 јединица локалних самоуправа тренутно је на снази ванредна ситуација. У питању су Ваљево, Осечина, Лозница, Мали Зворник, Крупањ, Владимирци, имамо и проглашену ванредну ситуацију на територији општине Ивањица, дио општине Лучани, Сјеница, дио општине Пријепоље и Мајданпек. Ако говоримо о периоду од 4. јануара па до јутрос, имамо укупно евидентирано 99 интервенција на којима су реаговали припадници ватрогасно-спасилачких јединица са 215 ватрогасаца-спасилаца и морам истаћи да смо спасили, односно евакуисали 37 лица, што довољно говори о нашој ефикасности", рекао је он Миленковић.

Додао је да је Министарство унутрашњих послова заједно са Републичком дирекцијом за робне резерве и Руским хуманитарним центром упутило 19 агрегата како би се помогло и у снабдијевању електричном енергијом.

Према његовим ријечима, јуче су припадници Ватрогасно-спасилачких јединица и подручних полицијских управа заједно обилазили критична подручја и гдје год је било потребе помагали довозом хране и лијекова.

Истакао је да имају добру сарадњу са грађанима и да су им од изузетног значаја информације које мештани дају о проходности путних праваца, гдје има угроженог становништва и слично.

Одговарајући на питање да ли очекује погоршање ситуације у наредним данима, рекао је да су у сталној комуникацији са Републичким хидрометеоролошким заводом и да се за сада бар у дијелу реаговања Сектора за ванредне ситуације МУП-а не очекује да ће доћи до неког наглог погоршања.

"Наравно, увек смо спремни и у приправности где год буде било потребе да реагујемо", поручио је он.

Тагови:

Снијег

Srbija

agregat

12

05

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

12

01

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11

53

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

11

46

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

11

35

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

