Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

Извор:

СРНА

29.11.2025

11:55

Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

Појам имовине не може да се преведе у неки јавноправни институт и то јој не даје ни Устав БиХ, рекао је професор Правног факултета Универзитета у Бањалуци Зоран Васиљевић.

- Имовина је шири појам од права својине које је једна од врста стварних права, а то је Уставом БиХ дато у надлежност ентитета, регулисање приватноправне области и то није ниједно од оних 10 надлежности које су на нивоу БиХ - указао је Васиљевић.

Према његовим ријечима, само уз сагласност ентитета може доћи до преноса неке од тих надлежности на ниво БиХ и без тога једноставно о томе нема шта ни да се разговара.

Васиљевић је појаснио да је имовина скуп имовинских права која се састоје из облигационих и стварних права.

- Имовина је чисто приватноправни институт и она не може да се преведе у институт јавног права у смислу како је било оцијењено 2011. од Уставног суда БиХ као неки институт јавног права - изјавио је Васиљевић Срни.

Он је додао да је Уставни суд БиХ тада чак навео право својине, иако се имовина не може никако изједначити са правом својине јер је ријеч о ширем појму.

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће у редовној процедури Приједлог закона о државној имовини јер на сједници одржаној 27. новембра није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури.

Предлагачи су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.

Посланик СНСД-а Небојша Радмановић рекао је да о овако крупном питању мора постојати политички договор, нагласивши да се о овој теми политичке структуре у БиХ нису могле договорити 30 година.

