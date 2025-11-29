Васиљевић: Појам имовине не може се превести у јавноправни институт

Извор:
СРНА
29.11.2025
11:55
Коментари:0
Појам имовине не може да се преведе у неки јавноправни институт и то јој не даје ни Устав БиХ, рекао је професор Правног факултета Универзитета у Бањалуци Зоран Васиљевић.
- Имовина је шири појам од права својине које је једна од врста стварних права, а то је Уставом БиХ дато у надлежност ентитета, регулисање приватноправне области и то није ниједно од оних 10 надлежности које су на нивоу БиХ - указао је Васиљевић.
Према његовим ријечима, само уз сагласност ентитета може доћи до преноса неке од тих надлежности на ниво БиХ и без тога једноставно о томе нема шта ни да се разговара.
Васиљевић је појаснио да је имовина скуп имовинских права која се састоје из облигационих и стварних права.
- Имовина је чисто приватноправни институт и она не може да се преведе у институт јавног права у смислу како је било оцијењено 2011. од Уставног суда БиХ као неки институт јавног права - изјавио је Васиљевић Срни.
Он је додао да је Уставни суд БиХ тада чак навео право својине, иако се имовина не може никако изједначити са правом својине јер је ријеч о ширем појму.
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ разматраће у редовној процедури Приједлог закона о државној имовини јер на сједници одржаној 27. новембра није било ентитетске већине да се о њему расправља по хитној и скраћеној процедури.
Предлагачи су посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.
Посланик СНСД-а Небојша Радмановић рекао је да о овако крупном питању мора постојати политички договор, нагласивши да се о овој теми политичке структуре у БиХ нису могле договорити 30 година.
Свијет
17 ч0
Хроника
17 ч0
Сцена
17 ч0
Занимљивости
17 ч0
Република Српска
17 ч2
Република Српска
18 ч0
Република Српска
20 ч12
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
51
21
42
21
36
21
29
Тренутно на програму