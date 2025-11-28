Детаљи несреће у Бањалуци: Двоје малољетника превезено на УКЦ

Извор:
Независне
28.11.2025
Двије малољетне особе повријеђене су вечерас у саобраћајној несрећи на Булевару српске војске, код “Еурохерца” у Бањалуци, потврђено је у Полицијској управи Бањалука.
Додају да је малољетнике ударио аутомобил „пежо“, те да се несрећа догодила око 18.40.
– Оба пјешака су у овој незгоди задобила тјелесне повреде. На лицу мјеста извршен је увиђај, а повријеђенима се указује љекарска помоћ на УКЦ РС – рекли су у ПУ Бањалука за Независне.
