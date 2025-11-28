Logo
Large banner

Детаљи несреће у Бањалуци: Двоје малољетника превезено на УКЦ

Извор:

Независне

28.11.2025

20:59

Коментари:

0
Детаљи несреће у Бањалуци: Двоје малољетника превезено на УКЦ
Фото: АТВ

Двије малољетне особе повријеђене су вечерас у саобраћајној несрећи на Булевару српске војске, код “Еурохерца” у Бањалуци, потврђено је у Полицијској управи Бањалука.

Додају да је малољетнике ударио аутомобил „пежо“, те да се несрећа догодила око 18.40.

– Оба пјешака су у овој незгоди задобила тјелесне повреде. На лицу мјеста извршен је увиђај, а повријеђенима се указује љекарска помоћ на УКЦ РС – рекли су у ПУ Бањалука за Независне.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто никада не би требало да замрзавате сир? Стручњак открива разлог

Савјети

Зашто никада не би требало да замрзавате сир? Стручњак открива разлог

15 ч

0
Узнемирујући снимак: Син шамара оца, а мајка "навија"

Србија

Узнемирујући снимак: Син шамара оца, а мајка "навија"

15 ч

1
Подгорица изабрана за европску пријестоницу младих за 2028. годину

Регион

Подгорица изабрана за европску пријестоницу младих за 2028. годину

15 ч

0
Драма у Хрватској: Мушкарац с ножем покушао да уђе у школу

Регион

Драма у Хрватској: Мушкарац с ножем покушао да уђе у школу

15 ч

0

Више из рубрике

Потписан уговор са представницима локалних заједница о суфинансирању

Република Српска

Потписан уговор са представницима локалних заједница о суфинансирању

16 ч

0
Ближи се првих 100 дана рада нове Владе – јесу ли министри испунили планирано?

Република Српска

Ближи се првих 100 дана рада нове Владе – јесу ли министри испунили планирано?

17 ч

1
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Република Српска

Хоће ли бити проблема са горивом у Републици Српској?

17 ч

0
Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића

Република Српска

Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића

19 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner