Подгорица изабрана за европску пријестоницу младих за 2028. годину

Танјуг

28.11.2025

20:41

Подгорица је на вечерашњој церемонији у Лавову проглашена Европском пријестоницом младих за 2028. годину, саопштено из Скупштине главног града Црне Горе.

У трци за ову титулу били су Кишињев, Паралимни, Перник и Леуварден.

Кандидатуру за Европску пријестоницу младих у 2028. години поднијела је била и Бањалука.

Титулу Европска пријестоница младих додјељује Европски форум младих с циљем да оснажи и подстакне учешће младих и ојача европски идентитет кроз пројекте усредсређене на културни, друштвени, политички и економски живот.

Podgorica

