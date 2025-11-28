Logo
Пожар у загребачком Арена Центру, на терену бројни ватрогасци

28.11.2025

19:14

Пожар у загребачком Арена Центру, на терену бројни ватрогасци
Фото: Printscreen

У Арена Центру у Загребу у петак, 28. новембра, избио је пожар. На терену је више ватрогасних возила, а како јављају очевици, из гараже сукља густи дим.

Загребачки ватрогасци запримили су у 18:20 више дојава о наводном пожару возила на нивоу -1. Међутим, по доласку на мјесто догађаја, ватрогасци су утврдили да не гори возило, већ пластична маса у просторији која је одвојена од паркинг простора, преноси Јутарњи.хр.

Узрок пожара биче утврђен када ватра буде потпуно угашена и када полиција буде у прилици да изврши увиђај.

На снимцима на друштвеним мрежама види се да забринути посјетиоци напуштају шопинг центар.

