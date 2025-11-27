Порастао број жртава пожара у Хонгконгу, трага се за око 300 несталих

27.11.2025
Број погинулих у великом пожару који је захватио стамбени комплекс Ванг Фук, у Хонгконгу порастао је на 83, саопштили су данас ватрогасци, док се готово 300 људи води као нестало.
Најмање 75 особа је повријеђено у пожару у комплексу, који обухвата око 2.000 станова и у коме живи више од 4.600 људи, преноси Ројтерс.
Власти наводе да се дио станара и даље налази заробљен у зградама.
Полиција је ухапсила троје запослених у грађевинској фирми која је радила на одржавању објекта, а осумњичени су за тешко убиство из нехата.
Истрага се фокусира на запаљиве скеле и материјале од пјене коришћене током радова, за које се сумња да су допринијели брзом ширењу пожара, најсмртоноснијег у Хонг Конгу посљедњих деценија.
Замјеник директора ватрогасне службе Дерек Армстронг Чен изјавио је да су ватрогасци радили у изузетно тешким условима.
"Пожар се ширио изузетно брзо, примали смо велики број позива за помоћ, а скеле и отпад падали су са горњих спратова и блокирали приступ зградама", рекао је он.
Ватрогасци су саопштили да је гашење пожара у седам зграда у комплексу готово завршено, али да се наставља провјера појединачних станова и спречавање евентуалног поновног распламсавања ватре, након чега слиједи детаљна потрага за несталима.
Према ријечима помоћника шефа амбулантне службе Лама Чеук-хоа, ангажовано је 177 амбулантних возила, а спасилачке екипе су збринуле 155 повријеђених, од којих је 79 преминуло на лицу мјеста.
