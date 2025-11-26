Logo
Драматични снимци из Хонг Конга: Пожар гута небодере, најмање 13 погинулих

26.11.2025

14:15

Фото: Printscreen/Youtube/Al Jazeera English

Најмање 13 људи је погинуло, а непознат број је заробљен у више небодера стамбеног комплекса у Хонг Конгу, саопштили су надлежни органи.

Неименовани званичници изјавили су да је међу погинулима један ватрогасац, а да је више од 10 људи повријеђено.

Ватрогасци се боре са пожаром и током ноћи, док густ црни дим куља из кула које имају 31 спрат, а наранџасти пламен освјетљава небо.

Стамбени комплекс "Ванг фук корт", гдје је пожар избио, садржи 2.000 стамбених јединица, које се састоје од осам блокова.

Милорад Додик

Република Српска

Додик и Каран са владиком Лукијаном: Вјера и црква увијек да нас окупља

Ватрогасна служба је саопштила Ројтерсу да још нема податак о броју људи који би и даље могли да буду у зградама.

Поједине зграде су биле обложене бамбусовим скелама, а становници су на друштвеним мрежама објавили да реновирање објеката траје већ годину дана, пише Срна.

пожар

Hong Kong

