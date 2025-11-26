Драматични снимци из Хонг Конга: Пожар гута небодере, најмање 13 погинулих

26.11.2025
14:15
Коментари:0
Најмање 13 људи је погинуло, а непознат број је заробљен у више небодера стамбеног комплекса у Хонг Конгу, саопштили су надлежни органи.
Неименовани званичници изјавили су да је међу погинулима један ватрогасац, а да је више од 10 људи повријеђено.
Ватрогасци се боре са пожаром и током ноћи, док густ црни дим куља из кула које имају 31 спрат, а наранџасти пламен освјетљава небо.
Стамбени комплекс "Ванг фук корт", гдје је пожар избио, садржи 2.000 стамбених јединица, које се састоје од осам блокова.
Република Српска
Додик и Каран са владиком Лукијаном: Вјера и црква увијек да нас окупља
Ватрогасна служба је саопштила Ројтерсу да још нема податак о броју људи који би и даље могли да буду у зградама.
Поједине зграде су биле обложене бамбусовим скелама, а становници су на друштвеним мрежама објавили да реновирање објеката траје већ годину дана, пише Срна.
Хроника
1 д1
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Регион
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д1
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму