Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Извор:

Sputnjik

26.11.2025

13:04

Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Руски предсједник Владимир Путин и бјелоруски лидер Александар Лукашенко састали су се у Бишкеку, на маргинама самита ОДКБ.

Лукашенко је рекао Путину да је Минск спреман да настави преговоре о рјешењу кризе у Украјини.

- Ако желите поново да се вратите у Минск, ми смо увијек спремни - изјавио је бјелоруски лидер.

Путин је истакао позитивну динамику односа између Русије и Бјелорусије у трговинско-економској сфери.

Два шефа држава су у сталном контакту. Њихов претходни јавни састанак одржан је у Кремљу у септембру.

Путин и Лукашенко такође редовно обављају телефонске разговоре. Путин се налази у државној посети Киргизији.

Тагови:

Владимир Путин

Александар Лукашенко

