Састанак Путина и Лукашенка: Минск спреман да буде домаћин преговора о Украјини

Извор:
Sputnjik
26.11.2025
13:04
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин и бјелоруски лидер Александар Лукашенко састали су се у Бишкеку, на маргинама самита ОДКБ.
Лукашенко је рекао Путину да је Минск спреман да настави преговоре о рјешењу кризе у Украјини.
- Ако желите поново да се вратите у Минск, ми смо увијек спремни - изјавио је бјелоруски лидер.
Путин је истакао позитивну динамику односа између Русије и Бјелорусије у трговинско-економској сфери.
Два шефа држава су у сталном контакту. Њихов претходни јавни састанак одржан је у Кремљу у септембру.
Путин и Лукашенко такође редовно обављају телефонске разговоре. Путин се налази у државној посети Киргизији.
