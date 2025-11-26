Logo
Large banner

Тинејџери поднијели жалбу на забрану друштвених мрежа

Извор:

Агенције

26.11.2025

11:25

Коментари:

0
Тинејџери поднијели жалбу на забрану друштвених мрежа
Фото: Pexels

Двоје петнаестогодишњака поднијело је жалбу Вишем суду у Аустралији због увођења забране друштвених мрежа за млађе од 16 година у којој траже од суда да блокира забрану.

Жалбу је организовала кампања Пројекат за дигиталну слободу, која је саопштила да је покренула поступак у Вишем суду Аустралије са намјером да блокира поменути закон, пише "Скај њуз".

Организација тврди како ће забрана лишити младе Аустралијанце њихове слободе политичке комуникације, што је право гарантовано Уставом.

Ротација-илустрација

Хроника

У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора

"Закон је крајње претјеран", наводи се у саопштењу.

Медији у Аустралији преносе и да је "Јутјуб" запријетио покретањем правног поступка због тога што забрана гуши политичку комуникацију.

Ова забрана, прва тог типа у свијету, треба да ступи на снагу 10. децембра, а њом су обухваћене друштвене мреже "Фејсбук", "Инстаграм", "Снепчет", "Тридс", "ТикТок", "Икс", "Јутубе", "Редит" и "Кик", али не и платформа за дјељење слика "Пинтерест".

Подијели:

Тагови:

društvene mreže

zabrana

Аустралија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора

Хроника

У одвојеним незгодама повријеђени пјешак и возач трактора

1 д

0
Ово су најпродаванији аутомобили

Ауто-мото

Ово су најпродаванији аутомобили

1 д

0
Гвардиола: Преузимам одговорност

Фудбал

Гвардиола: Преузимам одговорност

1 д

0
Избио пожар у згради, најмање четворо погинулих

Свијет

Избио пожар у згради, најмање четворо погинулих

1 д

0

Више из рубрике

Избио пожар у згради, најмање четворо погинулих

Свијет

Избио пожар у згради, најмање четворо погинулих

1 д

0
Кремљ: Рано је да се говори о крају сукоба у Украјини

Свијет

Кремљ: Рано је да се говори о крају сукоба у Украјини

1 д

0
Породица која је преминула током одмора највјероватније отрована пестицидом

Свијет

Породица која је преминула током одмора највјероватније отрована пестицидом

1 д

0
Детаљи хорора у Грчкој: Убила свекрву док је изговарала "Оче наш"

Свијет

Детаљи хорора у Грчкој: Убила свекрву док је изговарала "Оче наш"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Хакери напали Опен АИ

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner