Тинејџери поднијели жалбу на забрану друштвених мрежа

26.11.2025
11:25
Двоје петнаестогодишњака поднијело је жалбу Вишем суду у Аустралији због увођења забране друштвених мрежа за млађе од 16 година у којој траже од суда да блокира забрану.
Жалбу је организовала кампања Пројекат за дигиталну слободу, која је саопштила да је покренула поступак у Вишем суду Аустралије са намјером да блокира поменути закон, пише "Скај њуз".
Организација тврди како ће забрана лишити младе Аустралијанце њихове слободе политичке комуникације, што је право гарантовано Уставом.
"Закон је крајње претјеран", наводи се у саопштењу.
Медији у Аустралији преносе и да је "Јутјуб" запријетио покретањем правног поступка због тога што забрана гуши политичку комуникацију.
Ова забрана, прва тог типа у свијету, треба да ступи на снагу 10. децембра, а њом су обухваћене друштвене мреже "Фејсбук", "Инстаграм", "Снепчет", "Тридс", "ТикТок", "Икс", "Јутубе", "Редит" и "Кик", али не и платформа за дјељење слика "Пинтерест".
