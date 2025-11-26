Избио пожар у згради, најмање четворо погинулих

Извор:
СРНА
26.11.2025
11:13
Најмање четворо људи погинуло је у пожару у стамбеном комплексу у округу Тај По у Хонг Конгу, јавио је Ројтерс.
Јавни медијски сервис РТХК објавио је да је неколико људи и даље блокирано у стамбеном блоку, те да је двоје повријеђених у критичном стању.
Осим станара, повријеђено је и неколико ватрогасаца.
Ватрогасна служба саопштила је да не зна колико људи се и даље налази у стамбеном блоку.
