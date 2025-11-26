Logo
Избио пожар у згради, најмање четворо погинулих

СРНА

26.11.2025

11:13

Избио пожар у згради, најмање четворо погинулих
Фото: Pixabay

Најмање четворо људи погинуло је у пожару у стамбеном комплексу у округу Тај По у Хонг Конгу, јавио је Ројтерс.

Јавни медијски сервис РТХК објавио је да је неколико људи и даље блокирано у стамбеном блоку, те да је двоје повријеђених у критичном стању.

Осим станара, повријеђено је и неколико ватрогасаца.

Ватрогасна служба саопштила је да не зна колико људи се и даље налази у стамбеном блоку.

Кина

пожар

