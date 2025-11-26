Logo
Large banner

Ресторан одбија да услужи госте који су сами

Извор:

СРНА

26.11.2025

10:37

Коментари:

0
Ресторан одбија да услужи госте који су сами
Фото: pexels

Један ресторан на југу Јужне Кореје изазвао је контроверзу због одбијања да услужи госте који једу сами, уз напомену да се на том мјесту "не продаје усамљеност", пише лист "Саут Чајна морнинг пост".

Ресторан у граду Јосу поставио је знак са четири опције за госте који једу сами: да плате двије порције, да поједу двије порције, да позову пријатеља или да сљедећи пут дођу са супругом.

НСРС-илустрација-21082025

Република Српска

Почела посебна сједница НСРС

"Ми не продајемо усамљеност. Молимо вас, немојте долазити сами", наводи се у поруци посјетиоцима на табли у облику говорног облачића.

Тренд самосталног ручавања, познат као "хонбап" на корејском, постао је популаран посљедњих година, а многи прихватају слободу и независност самосталног обједовања.

Међутим, поједини ресторани и даље се боре да се прилагоде овој промјени. Потез овог ресторана довео је до дискусије на друштвеним мрежама, гдје су многи критиковали начин размишљања управе ресторана.

Policija Srbija

Хроника

Нађена два тијела у аутомобилу који је слетио у канал

Контроверза је настала у тренутку када Јужна Кореја доживљава пораст броја самачких домаћинстава, чији је проценат достигао 29 одсто од укупног броја домаћинстава, према подацима Корејског завода за статистику.

Подијели:

Тагови:

ресторан

Južna Koreja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

Република Српска

Каран: Сарадња Мађарске и Српске препозната у многим сегментима

1 д

0
Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

Република Српска

Додик након сусрета са Орбаном: Потврдили смо наш највиши ниво стратешке сарадње

1 д

3
Вода ријека

Друштво

Огласили се из Хидрометеоролошког завода: Ево какво је стање са ријекама

1 д

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Полицији пријавио да је изгубио возачку дозволу, она му раније одузета

1 д

0

Више из рубрике

Бивши запослени годинама примали плате

Свијет

Бивши запослени годинама примали плате

1 д

1
Мама убила дјецу, тијела пронађена у коферима: Стигла је заслужена казна

Свијет

Мама убила дјецу, тијела пронађена у коферима: Стигла је заслужена казна

1 д

0
Мајка избола кћерку (11) на спавању

Свијет

Мајка избола кћерку (11) на спавању

1 д

0
Болсонаро започиње служење затворске казне

Свијет

Болсонаро започиње служење затворске казне

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

09

Хакери напали Опен АИ

15

07

Ова опака болест почиње тихо, годинама прије појаве првих симптома и болова у зглобовима

15

03

CLEA Health & Beauty концепт – нова адреса за његу и здравље у Бањој Луци

14

54

Возачи се потукли након свађе у саобраћају - ВИДЕО

14

54

Број жртава пожара порастао, више од 300 несталих

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner