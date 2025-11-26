Ресторан одбија да услужи госте који су сами

Извор:
СРНА
26.11.2025
10:37
Један ресторан на југу Јужне Кореје изазвао је контроверзу због одбијања да услужи госте који једу сами, уз напомену да се на том мјесту "не продаје усамљеност", пише лист "Саут Чајна морнинг пост".
Ресторан у граду Јосу поставио је знак са четири опције за госте који једу сами: да плате двије порције, да поједу двије порције, да позову пријатеља или да сљедећи пут дођу са супругом.
"Ми не продајемо усамљеност. Молимо вас, немојте долазити сами", наводи се у поруци посјетиоцима на табли у облику говорног облачића.
Тренд самосталног ручавања, познат као "хонбап" на корејском, постао је популаран посљедњих година, а многи прихватају слободу и независност самосталног обједовања.
Међутим, поједини ресторани и даље се боре да се прилагоде овој промјени. Потез овог ресторана довео је до дискусије на друштвеним мрежама, гдје су многи критиковали начин размишљања управе ресторана.
Контроверза је настала у тренутку када Јужна Кореја доживљава пораст броја самачких домаћинстава, чији је проценат достигао 29 одсто од укупног броја домаћинстава, према подацима Корејског завода за статистику.
