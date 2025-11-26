Детаљи хорора у Грчкој: Убила свекрву док је изговарала "Оче наш"

Извор:
Телеграф
26.11.2025
10:59
Коментари:0
Грчке власти су у посједу снимка од 35 минута који је забиљежио посљедње ријечи 75-годишње жене, коју је убила њена снаја (45) на острву Самалина.
Према сазнањима Protothema, у снимку се чује како снаја пријети, док је свекрва моли да престане да је удара у главу. Из дијалога може се закључити да жртва није знала да иза напада стоји њена снаја, јер говори претпостављајући да је особа која је удара мушкарац. На крају, чује се како несрећна жена изговара "Оче наш".
Како је до сада показала истрага, зависност од коцкања, безбједносне камере и трагови крви пронађени у аутомобилу осумњичене су докази који су је открили.
Истражиоци су од самог почетка сумњали на снају жртве, због њеног профила (знали су да је имала тенденцију да се коцка) и због камера у подручју које су је снимиле како долазе и одлази из свекрвине куће.
На крају је ухапшена и признала је злочин. Рекла је да је у свекрвину кућу провалила да би узела новац, тачније 1.100 евра, али ситуација је ескалирала када је, како је рекла, помислила да ју је свекрва препознала.
Република Српска
Егић: Дефиле у Сребреници је провокација по директиви из Сарајева
Да подсјетимо, снаја је рекла да је свекрва раније дала свом сину (њеном мужу) 10.000 евра да јој чува. Међутим, новац је нестао. Неко га је узео (није још утврђено ко), због чега се он осјећао лоше и одлучио да га сакупи и врати јој. Скупио је 8.000 евра и дао је својој мајци, уз обећање да ће јој вратити и преостале 2.000 евра, које јој дугује.
На крају је успио да скупи још 1.100 евра и спремао се да их да мајци. Међутим, једне ноћи, његова жена, која је наводно зависна од коцкања, узела те паре, коцкала се и изгубила их. Како је супруг не би ухватио, одлучила је да кришом уђе у кућу своје свекрве, узме 1.100 евра и врати их на мјесто где их је њен супруг оставио.
И то је и урадила. Пошто је имала приступ сигурносним камерама, промијенила је њихов смер како је не би снимиле, ставила маску и рукавице, узела чекић и кренула ка кући. Сломила је стакло на прозору, упала у кућу и почела да пријети свекрви тражећи од ње новац.
Свекрва је пружила отпор и онда је снаја узела флашу и, вјерујући да ју је жртва препознала, ударила је у главу. Тада је, у стању шока, како је рекла, узела нож и убила је.
Након злочина вратила се кући, опрала је одјећу и бацила је у смеће.
Све се дешавало у петак, 31. октобра око поднева. Истрага је ишла у свим правцима, истражиоци су пратили траг који их је водио до снаје, која је на крају и признала злочин, пише Телеграф.
Република Српска
1 д0
Република Српска
1 д0
Хроника
1 д0
Република Српска
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму